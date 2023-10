170 Jahre Bahnhof Röthenbach: Von der Postkutsche bis zum Busanschluss

Vor 170 Jahren wurde der Bahnhof offiziell eröffnet. Über die Zeit hat sich vieles verändert – und doch sind noch Verbindungen zur Vergangenheit zu erkennen.

13.10.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Bis zu 44 Züge halten täglich am Bahnhof in Röthenbach. Zu Hochzeiten – bevor die Pandemie den Bahnverkehr beeinflusste – stiegen an einem durchschnittlichen Werktag 400 Fahrgäste an der Haltestelle ein und aus. Das teilen die Deutsche Bahn und die Bayrische Eisenbahngesellschaft mit. Wie viele Züge und Fahrgäste innerhalb von über 100 Jahren ein und ausgingen, kann wohl niemand so genau sagen. Doch so lange gibt es den Bahnhof schon. Vor 170 Jahren wurde er offiziell eröffnet.

