Im nördlichen Teil der Deponie hat die Rekultivierung begonnen. Doch befüllt ist das Areal noch lange nicht. Welche Stoffe auf dem Gelände gelagert werden

19.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Es ist nicht zu übersehen: Die Bauschuttdeponie in Steinegaden (Gemeinde Röthenbach) hat entlang der Staatsstraße 2001 in den vergangenen Wochen eine Rekultivierung erfahren. Diese Maßnahme am nördlichen Teil der Deponie bedeutet allerdings nicht, dass die Befüllung abgeschlossen ist. Im südlichen Bereich beginnt sie gerade erst. Noch bis 2027 reichen die Kapazitäten. Dann soll ein 20 Meter hoher, grüner Hügel zurückbleiben.