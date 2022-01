Balkonkonzerte in Lindenberg: Schöne Spende ans Krankenhaus übergeben

Akkordeonspieler Robert Zürn und seine Lebensgefährtin haben Geld für die Palliativstation der Rotkreuzklinik gesammelt. Was hinter dieser tollen Aktion steckt.

Für Robert Zürn ist es ein unvergleichbares Gefühl, auf der Bühne zu stehen. „Ich brauche das als Musiker“, sagt er. Der leidenschaftliche Akkordeonspieler muss darauf seit der Corona-Krise aber weitgehend verzichten. Umso mehr freut er sich, Balkonkonzerte geben zu können. An vier Adventssonntagen sammelte er so von zu Hause aus mit seiner Partnerin Barbara Härle nicht nur Bühnenerfahrung in Zeiten der Pandemie, sondern auch 1600 Euro, die er jetzt dem Förderverein der Palliativstation im Krankenhaus Lindenberg übergeben hat.

Erste Konzerte beim Corona-Lockdown 2020

Die Balkonkonzerte entspringen einer Idee aus dem ersten Lockdown im Jahr 2020. Zürn – auch Zubi genannt – wollte damals mit seinem Akkordeon seinen Nachbarn ein wenig musikalische Ablenkung in den Corona-Alltag bringen. Irgendwann blieben immer wieder auch Fußgänger stehen, die anfingen, Geld für seine Einlagen zu geben.

Mit der Zeit schwollen die Auftritte zu kleinen Konzerten heran. Bei seinen ersten Auftritten hatte der selbstständige Fliesenleger etwa 1200 Euro für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gesammelt, ebenso in der Adventszeit 2020. Dass es jetzt noch einmal mehr Geld geworden ist, begeistert Zürn und Härle umso mehr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ihre Spenden größtenteils in einen kleinen Topf gegeben, der vom Balkon herunterhing. Im Gegenzug gab es kleine Nikolaus-Säckchen mit Schokolade – und natürlich das Konzert.

Zürn ließ mit seinem Akkordeon weihnachtliche Lieder erklingen – von „Weihnachten wie’s früher war“ bis „Heidschi Bumbeidschi“. „Bei ,Stille Nacht’ haben dann sogar alle mitgesungen“, freut sich der Musiker. Härle ergänzte die Auftritte mit Gedichten und Geschichten.

Weihnachtsmärkte im Westallgäu wegen Corona abgesagt

Dass es vergangenes Jahr erneut die Balkonkonzerte gab, lag an den Corona-Einschränkungen und den Zuhörern. „Die Leute haben gestichelt und gefragt, ob wir’s noch mal machen“, sagt Zürn. „Ausschlaggebend war dann auch, dass die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Da spiele ich sonst immer.“

Das Paar hat das Geld diesmal an den Förderverein der Palliativstation übergeben, „weil wir zuletzt ein paar liebe Menschen verloren haben, die dort ihre letzten Tage verbracht haben“, sagt Härle. „Wir haben gesehen, wie gut sie dort behandelt wurden.“ Zudem wollten sie das Geld diesmal in eine Westallgäuer Einrichtung investieren.