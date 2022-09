Leiblachbrücke zwischen Hergatz und Opfenbach wird zur Großbaustelle

Staatliches Bauamt lässt bei Wigratzbad erst zwei Behelfsbrücken bauen, bevor es das marode, 70 Jahre alte Bauwerk abreißt. Auf der neuen Brücke haben Radfahrer und Fußgänger mehr Platz. Doch erst einmal gibt es Verkehrsbehinderungen.

15.09.2022 | Stand: 20:02 Uhr

Das Staatliche Bauamt Kempten hat an der Grenze zwischen den Gemeinden Hergatz und Opfenbach bei Wigratzbad eine Großbaustelle eingerichtet. Hier entsteht in den kommenden Monaten eine neue, breitere Brücke über die Leiblach. Für einige Monate kann der motorisierte Verkehr in diesem Bereich nur noch in eine Richtung fließen. Vermutlich bis Sommer 2023 ist mit Beeinträchtigungen für den Verkehr zu rechnen.

