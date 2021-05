Bauen in Lindenberg: Stadt will Räten mehr Infos liefern

Die Stadträte wollen sich besser auf Sitzungen vorbereiten können. Die Verwaltung kommt der Bitte nach. Wieso es dennoch nicht die kompletten Unterlagen gibt.

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses sollen von der Verwaltung künftig im Vorfeld der Sitzungen detaillierte Informationen über Bauvorhaben bekommen, um sich besser vorbereiten zu können. Das hat Bürgermeister Eric Ballerstedt versprochen – und das hat auch der Stadtrat beschlossen.

Der Bau- und Umweltausschuss ist einer von vier Ausschüssen in Lindenberg. Er setzt sich zusammen aus zwölf Stadtratsmitgliedern plus Bürgermeister. In der Regel tagt er einmal pro Monat. Es handelt sich um einen beschließenden Ausschuss – das heißt, seine Beschlüsse haben Gültigkeit und müssen nicht erst noch vom gesamten Stadtrat abgesegnet werden. Er entscheidet beispielsweise über Straßensanierungen, vergibt die Aufträge für städtische Bauarbeiten oder genehmigt private Bauvorhaben.

Die Zahl der privaten Bauanträge oder Bauvoranfragen, die das Gremium jedes Mal behandelt, ist unterschiedlich. Mal sind es drei, mal fünf, manchmal aber auch zehn. Vor den Sitzungen erhalten die Ausschussmitglieder die Tagesordnung mit den zu behandelnden Punkten.

Antrag kommt von Christoph Wipper

In der Bauausschusssitzung im April hatte Christoph Wipper (SPD/ULLi) bemängelt, dass die Informationen zu dürftig seien – und beantragt, dass die Verwaltung die kompletten Bauantragsunterlagen den Ausschussmitgliedern vorab mit der Ladung zukommen lässt.

Denn bislang ist es so, dass die Verwaltung die Bauvorhaben in der Tagesordnung nach Art und Lage zwar benennt (zum Beispiel „Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Musterstraße 1“), die Mitglieder die Unterlagen selbst und Details erst in der Sitzung präsentiert bekommen – per Beamer an der großen Leinwand.

„Was wir bisher praktizieren, entspricht dem, was die Geschäftsordnung hergibt“, sagt Hauptamtsleiter Roland Kappel. Eine rechtliche Verpflichtung, die Unterlagen vorher bereitzustellen, gebe es nicht. Und für die bisherige Handhabe gebe es auch gute Gründe. Andernfalls müssten die kompletten Unterlagen beispielsweise aufwendig anonymisiert werden. Stichwort Datenschutz. Das bedeute nicht nur mehr Arbeit, sondern auch eine längere Vorlaufzeit. „Der Leidtragende ist der Bauwerber“, sagt Kappel. Er müsste Unterlagen deutlich früher einreichen als bisher. Aktuell liegt die Vorlaufzeit bei 14 Tagen.

Bürgermeister räumt Verbesserungsbedarf auf

Ballerstedt räumte ein, dass es bei der Vorabinformation Verbesserungsbedarf gibt und schlug einen Kompromiss vor: Die Verwaltung werde zwar weiterhin nicht die kompletten Unterlagen aufbereiten und verschicken, in der Tagesordnung die Bauvorhaben mit kurzen Sätzen aber etwas präziser beschreiben (eventuell mit rechtlicher Einschätzung) und mit ein oder zwei Fotos versehen. So können sich die Räte einen besseren Eindruck verschaffen, worum es gehen soll.

Diesem Vorschlag stimmte der Stadtrat einstimmig zu. „Für die Bürger muss das Verfahren so kurz und einfach wie möglich sein“, bekräftigte Florian Weber von den Freien Wählern.

