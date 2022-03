In Lindenberg gibt es über 200 Interessenten. Die Stadt arbeitet an neuen Baugebieten. Wie sieht die Lage in Weiler-Simmerberg, Scheidegg und Heimenkirch aus?

04.03.2022 | Stand: 19:43 Uhr

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist im Westallgäu nach wie vor extrem hoch – trotz anhaltender Diskussionen um den Flächenverbrauch. Allerdings können beziehungsweise wollen nicht alle Westallgäuer Kommunen aktuell Baugrundstücke zur Verfügung stellen. Nachfolgend ein Blick auf die Stadt und die Marktgemeinden.