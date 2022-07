Die Gemeinde Weiler-Simmerberg will den Mietwohnungsbau für die Obere Breite ausschreiben. Was der Leitungsbau in einer benachbarten Straße ausgelöst hat.

25.07.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Die Leitungen und Kabel sind verlegt, die Randeinfassungen bereits zu einem Viertel gepflastert: Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Obere Breite“ in Weiler liegen im Zeitplan. Noch vor den Bauferien ist der Kieseinbau im Verlauf der Straße geplant, nach den Ferien dann das Asphaltieren. Im angrenzenden Kapfholzer Weg haben die Anschlussarbeiten indes eine größere Baustelle ausgelöst.

