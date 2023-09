Umweg über Auers nötig: Warum der Kreisel bei Simmerberg gesperrt ist

Sanierung der B308 dauert länger als angenommen. Wann die Strecke zwischen Simmerberg und Oberreute freigegeben werden soll.

13.09.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Wer von Simmerberg nach Weiler oder umgekehrt fahren will, muss seit Mittwochvormittag einen Umweg über die Alpenstraße (B308) und den Kreisel in Auers nehmen – und somit wegen der rund vier Kilometer längeren Strecke etwas mehr Zeit einplanen.

Grund dafür sind nach Angaben von Wolfgang Wetzel von der Straßenmeisterei Kempten die Sanierungsarbeiten auf der B308, die seit Juli im Gange sind. Konkret gehe es um den Kreisel, der noch nicht ganz fertig sei. Voraussichtlich ist er ab Freitagnachmittag wieder normal befahrbar.

Eine Verzögerung vermeldet Wetzel indes, was die Vollsperrung der B308 zwischen Kreisel und Oberreute betrifft - derzeit läuft der letzte Bauabschnitt. Anstatt am Samstag werde sie nun wohl erst am kommenden Mittwoch wieder freigegeben.