Baustelle auf der B12 bei Hergatz: Was Autofahrer wissen müssen

Das Staatliche Bauamt beginnt am 23. Mai mit der Erneuerung der B12 im Bereich Hergatz. Was dort gemacht wird und die lange die Bauarbeiten dauern werden.

21.05.2022 | Stand: 10:06 Uhr

Das Staatliche Bauamt Kempten beginnt am Montag, 23. Mai, mit der Erneuerung der B12 im Bereich zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2003 bei Grod ( Hergatz) und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.

Die Arbeiten in dem 2,2 km langen Bauabschnitt sind nach Angaben der Behörde notwendig, da sich über die Jahre Risse in der Asphaltdeckschicht gebildet haben, die zum Teil bis in die darunterliegenden Asphaltschichten reichen.

Bushaltestelle ab der B12 wird umgebaut

Die anstehenden Arbeiten umfassen auch den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen, die Befestigung der Bankette in den Innenkurven und die Ergänzung der bereits vorhandenen Schutzplanken.

Der Großteil der Arbeiten findet unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung statt. Für die Asphaltarbeiten wird eine Vollsperrung der B12 notwendig.

Vollsperrung der B12 während der Pfingstferien

Da im betroffenen Streckenabschnitt Schulbusse verkehren, ist der Vollsperrungszeitraum für die Pfingstferien vorgesehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 1. Juli dauern.

