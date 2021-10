Baustelle für neuen Kreisverkehr: Darüber ärgern sich Anwohner in Lindenberg

Der neue Kreisel auf der B308 bei Lindenberg nimmt immer mehr Gestalt an. Wie die Baustelle im Zeitplan liegt und welchen Schleichweg die Stadt jetzt gesperrt hat.

09.10.2021 | Stand: 10:11 Uhr

Mit großen Schritten geht es auf der Baustelle an der Abzweigung der B 308 in die Staufner Straße in Lindenberg voran. „Wir liegen aktuell voll im Zeitplan“, informiert Bauleiter René Miskowiec vom Staatlichen Bauamt in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kreisverkehr auf der Alpenstraße soll im November fertig sein

Wenn das Wetter noch ein paar Tage so bleibe und kein früher Wintereinbruch komme, rechnet der Diplom-Ingenieur mit der Fertigstellung des Kreisverkerkehs Mitte/Ende November. Dessen Dimensionen lassen sich bereits erahnen. Derzeit wird der Kanal erneuert – sowohl für das Bauamt selbst (Alpenstraße Richtung Manzen) als auch den Abwasserverband Rothach (Staufner Straße). Die Umleitungen erfolgen eigentlich großräumig. „Wir leiten grundsätzlich nur auf ,unsere’ Straßen also Kreis-, Bundes- und Staatsstraßen um“, erklärt der Behördenvertreter.

Autofahrer fahren durch das Wohngebiet "Auf der Hub"

Ortskundige sind in den vergangenen Wochen allerdings trotzdem einen Schleichweg über die Straße „Auf der Hub“ gefahren. „Dort gab es dann Beschwerden von Anwohnern. Das ist aber auch verständlich, wenn im Wohngebiet statt fünf plötzlich 100 Autos am Tag unterwegs sind“, sagt Miskowiec.

Seit die Stadt Schilder aufgestellt habe, sei es aber besser. Voraussichtlich ab Montag, 25. Oktober, wird die Alpenstraße dann komplett gesperrt. Dann beginnt der Deckenbau samt Asphaltierung mit lärmminderndem Belag.