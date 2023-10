Kreiselneubau in Lindenberg: Ab wann die Umleitung gilt

Noch herrscht am Knotenpunkt Pfänderstraße/B308 in Lindenberg freie Fahrt. Am Dienstag werden an der provisorischen Abbiegespur, die für die Zeit des Kreiselbaus erstellt wurde, noch Restarbeiten erledigt, dann schneidet das Staatliche Bauamt Kempten für mehrere Wochen die Innenstadt vom Verkehr aus Richtung Scheidegg und umgekehrt ab.