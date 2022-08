Neue Ampeln sorgen für zwei Baustellen im Westallgäu

Im Westallgäu entstehen zwei neue Fußgängerampeln: in Schwarzenberg und Röthenbach. Eine Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.

24.08.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Zwei Fußgängerampeln lässt das Staatliche Bauamt im Westallgäu installieren. In beiden Orten hatten Bürger entsprechende Wünsche geäußert. In Röthenbach haben die Arbeiten am Montag begonnen. Dort entsteht zwischen Schule und Raiffeisenbank beziehungsweise Neubaugebiet auch eine Querungshilfe. Dafür muss die Fahrbahn verbreitert und die Bushaltestelle ein Stück verlegt werden.

Die Arbeiten sollen bis Mitte September dauern. Zu deren Abschluss wird die Deckschicht in der Ortsdurchfahrt erneuert. Das erfolgt von der Einmündung „In der Ebene“ bis zur Brücke über den Tobelbach. Die Staatsstraße muss für die Maßnahme voll gesperrt werden. Wann genau das geschehen wird, ist noch unklar.

Die Baustelle der neuen Fußgängerampel in Schwarzenberg. Bild: Ingrid Grohe

In Schwarzenberg (Gemeinde Hergatz) steht die neue Fußgängerampel bereits. Sie ist am Dienstag in Betrieb gegangen. Allerdings seien derzeit die Blindendrücker nicht lieferbar, sagt Werner Schmid vom Staatlichen Bauamt. Auch die blindengerechten Bodenelemente fehlen noch. Darum werde die Anlage in den kommenden Wochen nachgerüstet; sie sei bis Schuljahresbeginn fertig. Die Ortsdurchfahrt Schwarzenberg war etwas länger gesperrt als ursprünglich geplant. Gund sind im Boden befindliche Leitungen. Sie hätten einen größeren Aufwand erfordert als erwartet.