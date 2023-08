Bayerisches Bier bei württembergischer Gartenschau in Wangen

Meckatzer Löwenbräu hat sich erfolgreich für die Landesgartenschau in Wangen beworben. Welche weiteren Lieferanten und Wirte sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern.

07.08.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Jetzt steht fest, wer bei der Landesgartenschau in Wangen im kommenden Jahr bewirtet und Speisen sowie Getränke liefert. Die Landesgartenschau GmbH hat hierfür exklusive Rechte vergeben.

Wie ist das Auswahlverfahren gelaufen?

Bei der Ausschreibung hat die Landesgartenschau GmbH Kriterien vorgegeben. Beim Gastronomiekonzept kam es auf ökologisch erzeugte, regionale und saisonale Lebensmittel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz an, ferner mussten die Caterer Auskunft darüber geben, wie sie sich die Bewirtung baulich, logistisch und von der Ausstattung her vorstellen.

Wer hat den Zuschlag bekommen?

Bei den Gastronomen sind es zwei. Die Polster Gartenschau Catering GmbH aus dem sächsischen Lichtenstein übernimmt den größeren Part, V20Bio mit Sitz in Friedrichshafen den kleineren. Bier- und Mischgetränke liefert Meckatzer Löwenbräu aus Heimenkirch, alkoholfreie Getränke Mineralbrunnen Krumbach aus Kißlegg, Kaffee kommt von der Firma Seeberger Genusswelt aus Ulm. Große Konkurrenz gab es bei den Getränken. Sieben Getränkehersteller und sechs Brauereien wollten dabei sein. Die Entscheidungen habe der im einmütig gefällt, berichtet Landesgartenschaugeschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser.

Wer sind die Betriebe, die die Rechte erhalten haben?

Krumbach produziert nach Angaben von Verkaufsleiter Klaus Wortmann jährlich eine Million Hektoliter nichtalkoholischer Getränke, Meckatzer braucht laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Weiß rund 200.00 Hektoliter Bier und Biermischgetränke.

Und wer sind die beiden Caterer?

Das von Sabine Bold und Peter Rothe auf Biolebensmittel spezialisierte Unternehmen V20Bio betreibt mit einem Stamm von rund 30 Beschäftigten Geschäfte in Friedrichshafen und seit kurzem auch in der Wangener Klosterbergstraße, außerdem Restaurants, beispielsweise im Häfler Zeppelinmuseum. Erfahrungen mit Gartenschauen habe man zuletzt in Überlingen gesammelt, erklärt Rothe.

Polster Gartenschau Catering ist mit 700 festen Mitarbeitern deutlich größer und hat laut Homepage seit 1996 bei mehr als 40 Bundes- und Landesgartenschauen gekocht und bewirtet Der Großgastronom hat nach eigenen Angaben auch Bewirtungsrechte für die Fußballvereine in Zwickau und Chemnitz, beim Motorrad-Grand-Prix am Sachsenring und beim Biathlon in Oberhof.

Wie stellen sich die Caterer die Bewirtung vor?

Polster hat mehrere Standorte auf dem Landesgartenschau-Gelände, hauptsächlich soll aber ein mit viel Glas ausgestatteter Pavillon bei der Argensporthalle entstehen. Hinzu kommen eine Sportsbar auf der anderen Seite der Argen und eine Strandbar an der Argenwiese. Auch bei der Gartenschau in Lindau bewirtete das Unternehmen. V20Bio wird im bisherigen Heim des Trachtenvereins D’Argentaler einen Hofladen samt Gastronomie und Biergarten aufbauen, dazu auf der Argenwiese einen Vespergarten und beim ehemaligen Erba-Pförtnergebäude ein Blumencafé.

Wieso kamen keine Wangener Gastronomen zum Zuge?

Laut Oberbürgermeister Michael Lang hat es zwar „großes lokales Interesse“ und einen Rundgang mit hiesigen Wirten über das Schaugelände gegeben. „Sie haben aber erkannt, dass es schwer ist, das zusätzlich zu machen.“

Weshalb gibt es Bier einer bayerischen Brauerei bei einer Gartenschau in Baden-Württemberg?

Weil die im benachbarten Heimenkirch ansässige Meckatzer Brauerei in einem „fairen Ausschreibungsverfahren“ und bei einer „fairen“ Vergabe das beste Angebot abgegeben hat, sagt Michael Lang. Und er ergänzt: „Innerhalb Europas muss man diskriminierungsfrei ausschreiben und Bayern gehört zu Europa.“ Für die Brauer aus Meckatz wie auch für Getränkehersteller Krumbach ist die Landesgartenschau übrigens auch darum interessant, weil sich die Vertriebsgebiete beider Unternehmen laut Michael Weiß und Klaus Wortmann ziemlich genau mit dem erwarteten Besucher-Einzugsgebiet der Gartenschau decken.

Zu welchen Preisen wurden die Exklusivrechte vergeben?

Konkrete Summen wollen weder die Landesgartenschau GmbH noch die Unternehmen nennen. Klar ist aber: Die GmbH erhält acht bis zwölf Prozent des bei der Schau erzielten Umsatzes der fünf Betriebe, sagt Geschäftsführerin Edith Heppeler. Das ist laut Michael Weiß der bei der Verpachtung von Gastronomiebetrieben übliche Satz. Das heißt auch: Die Firmen müssen zahlen, auch wenn sie Verluste machen sollten. „Es ist ein Risiko, aber auch eine Chance“, sagt V20Bio-Geschäftsführer Peter Rothe. Die Chance sehen die Betriebe vor allem in Veranstaltungen. Davon soll es während der sechsmonatigen Schau rund 2000 in verschiedenen Größenordnungen geben.