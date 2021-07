"Bayernweit keine andere Gemeinde bekannt" - Feuerwehr Hergensweiler mit besonderer Wahl

Hergensweiler hat den neuen Kommandanten per Briefwahl wählen lassen. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier erklärt das aufwendige und ungewöhnliche Vorgehen.

Das dürfte in der Region einmalig sein: Die Feuerwehr Hergensweiler hat ihren neuen Kommandanten Christoph Hess und seinen Stellvertreter Timo Fritz per Briefwahl gewählt. „Mir ist bayernweit keine andere Gemeinde bekannt, die das durchgezogen hat“, sagt Bürgermeister Wolfgang Strohmaier sogar. Die bestehende Wahlordnung beziehe sich auf Präsenzwahlen. Die große Herausforderung sei gewesen, eine saubere, ordnungsgemäße und diskriminierungsfreie Wahl ohne körperliche Anwesenheit zu ermöglichen. „Wären wir heute in der Situation, eine Wahl anzusetzen, würden wir sie draußen abhalten. Aber als bei uns die Entscheidung fallen musste, war die Pandemie-Situation eine andere“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Die Vorgeschichte: Im vergangenen Herbst kündete Kommandant Markus Embritz an, dass er sein Amt aus zeitlichen Gründen ein Jahr früher niederlegen müsse als vorgesehen. Gleichzeitig entschloss sich auch sein Stellvertreter Christoph Hess, sich zurückzuziehen. Beide signalisierten aber, dass sie bis zur möglichen Neuwahl im Amt bleiben würden. „So ein Angebot darf man aus Gründen der Fairness aber nicht überstrapazieren“, gibt Strohmaier zu bedenken. Deshalb musste baldmöglichst ein Termin her.

Wolfgang Strohmaier: "Gefahr war einfach zu groß"

Die Neuwahl war auf Mai 2021 angesetzt – in der Hoffnung, dass das Pandemiegeschehen sie erlauben würde. Allerdings stieg die Inzidenz und es kamen Zweifel auf, ob eine Wahl im Rahmen einer Dienstversammlung – also in Präsenz – verantwortbar sei. Die Gemeinde traf im frühen Frühjahr deshalb die Entscheidung, zur Sicherheit eine Briefwahl durchzuführen. „Ich wollte null Risiko eingehen. Die Gefahr war einfach zu groß, dass nach der Wahl meine halbe Feuerwehr flachliegen würde“, sagt Strohmaier.

Eine Zeit der umfassenden Planung und Vorbereitung begann. Für eine Briefwahl musste in einem ersten Schritt im Gemeinderat die Satzung für die Feuerwehr angepasst werden, denn diese sah eine Briefwahl nicht vor. Die Briefwahl musste vorbereitet sein wie eine kommunale Briefwahl: Strohmaier legte ein Wählerverzeichnis aller stimmberechtigten Feuerwehrler an, schrieb sie alle an, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für das Amt des Kommandanten oder seines Stellvertreters zu bewerben – oder als Beisitzer für den Wahlausschuss.

Er erstellte eine Wahlordnung, sowie eine Musterniederschrift und ließ sie allen Mitgliedern zukommen, mit dem Hinweis, dass sie sich auf Wunsch den Stimmberechtigten vorstellen könnten. Es folgten rechtzeitige Veröffentlichungen im Amtsblatt. Der Wahltag – der Stichtag, an dem die Stimmzettel eingegangen sein durften – wurde bestimmt. Schließlich gingen die Briefe mit Stimmzettel, Wahlbriefen und Rückumschlägen per Post an die Wahlberechtigten raus.

Nochmals das gleiche Spiel

Am Wahltag traf sich der Wahlausschuss mit Wolfgang Strohmaier, Carmen Lanz und Markus Beer-Schauss. Kreisbrandrat Wolfgang Endres war bei der Stimmenauszählung dabei. Der Wahlausschuss stellte fest und veröffentlichte, dass Christoph Hess zum neuen Kommandanten gewählt worden war. „Und leider stellten wir auch fest, dass bei der Wahl des stellvertretenden Kommandanten keiner die erforderliche Stimmenzahl hatte – und so ging das gleiche Spiel nochmal komplett von vorne los“, sagt Strohmaier.

Die Stichwahl zum stellvertretenden Kommandanten wurde ebenfalls als Briefwahl durchgeführt. Timo Fritz wurde mit 36 von 58 gültigen Stimmen zum stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Strohmaier resümiert: „Wir wissen jetzt, wie es geht. Die Wahl lief gut und routiniert über die Bühne. Wir hoffen aber, dass wir es nie wieder brauchen werden. Das bleibt eine absolute und pandemiebedingte Ausnahme. Niemand will eine Briefwahl, wenn sie nicht unbedingt nötig ist. Der Aufwand dafür ist einfach unfassbar hoch.“

Christoph Hess nahm in Folge die Wahl an. Er verfügt über alle erforderlichen Lehrgänge und wurde bereits vom Gemeinderat in seinem Amt bestätigt – wie auch sein Stellvertreter Timo Fritz.