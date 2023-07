In den vergangen Jahren ging es in Röthenbach oft um eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt sind die Schilder in der Ortsmitte weg. Was der Grund dafür ist.

28.07.2023 | Stand: 05:32 Uhr

In der Ortsmitte von Röthenbach im Westallgäu gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer mehr. Der Abbau der Beschilderung entlang der Staatsstraße ist im Anschluss an eine Verkehrsschau vor drei Wochen erfolgt.

Geschwindigkeitsbegrenzung ist in Röthenbach seit vielen Jahren ein Thema

Vertreter von Staatlichem Bauamt, Landratsamt und Polizei nehmen regelmäßig Verkehrsbereiche in den Ortschaften in Augenschein. In den vergangenen Jahren ging es dabei nicht selten um Anträge auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie war auch lange in Röthenbach ein großer Wunsch der Anlieger und auch der Gemeinde.

Im Sommer 2017 erfolgte dann die Aufstellung der Schilder, die seither in einem etwa 150 Meter langen Abschnitt der Staatsstraße nur Tempo 30 erlaubten – und zwar in jenem Bereich, in dem vor allem Kinder die Straße in Richtung Grundschule queren. (Lesen Sie auch: Polizei und Behörde klären auf - wann Tempo 30 automatisch endet)

Offenes Geheimnis im Argental: Das Tempo kann nicht kontrolliert werden

Über den Sinn der Geschwindigkeitsbegrenzung haben die Mitglieder des Gemeinderats in der Folge häufiger diskutiert. Denn es war ein offenes Geheimnis in der Argentalgemeinde, dass eine Kontrolle der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit aufgrund der Kurvensituation nicht erfolgen konnte.

Und so drängte eine Elterninitiative auf den Bau einer Querungshilfe. Dieser erfolgte im Sommer 2022. Seither gibt es eine Bedarfsampel und auch eine Abbiegespur in Richtung Oberhäuser. All dies hat aus Sicht von Bürgermeister Stephan Höß zu einer deutlich Reduzierung der Gefahrensituation geführt.

In Röthenbach steht jetzt eine Ampel anstelle Tempo-30-Schildern

Das sahen jetzt auch die Behördenvertreter bei der jüngsten Verkehrsschau so. Die Folge: der Abbau der Tempo-30-Beschilderung. Sie mache mit Blick auf die Ampel keinen Sinn mehr. Denn diese bremst den Verkehr bei Bedarf komplett aus.

Signalisiert sie grün, gilt auch auf dem Abschnitt in der Ortsmitte wieder eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Nachts ist das Dauergrün zwar ausgeschaltet, doch aktiviert ein Tastendruck die Ampel auch dann. (Lesen Sie auch: Freie Wähler wollen keine Freien Wähler mehr sein)

