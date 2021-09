Die Arbeiten am Logistikzentrum laufen, der Parkhausbau an der B 32 folgt in Kürze. Das wirkt sich auf den Straßenverkehr in Heimenkirch aus – bis Mitte 2023.

23.09.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Es ist nicht zu übersehen: Auf dem Werksgelände von Hochland in Heimenkirch tut sich etwas. Das Unternehmen hat mit dem geplanten Umbau und der Erweiterung des Standorts begonnen. Bis 2030 entstehen sowohl ein neues Logistikzentrum, ein Parkhaus für über 700 Fahrzeuge als auch neue Produktionsbereiche.