Auto erfasst Fußgängerin beim Überholen auf der Landstraße - schwer verletzt

Eine Frau geht an der Landstraße L308 von Adrazhofen nach Wuchzenhofen (Leutkirch), als sie ein entgegenkommendes Fahrzeug beim Überholen erfasst.

10.12.2022 | Stand: 10:51 Uhr

Eine Fußgängerin ist am Straßenrand einer Landstraße nahe Leutkirch von einem überholenden Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei Ravensburg mitteilt, befuhr ein 23-Jähriger die Landstraße L308 zwischen Adrazhofen und Wuchzenhofen und überholte ein Fahrzeug. Nach dem Ausscheren auf die linke Fahrbahnseite erfasste der 23-Jährige mit dem linken Außenspiegel seines Autos die dunkel gekleidete, 28-jährige Fußgängerin, die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Richtung Wuchzenhofen ging.

Frau wird in Wiese geschleudert und muss ins Krankenhaus

Die Frau wurde durch den Zusammenprall in die angrenzende Wiese gestoßen. Sie musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 600 Euro. Die Polizei Kißlegg hat die Ermttlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.