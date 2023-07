Beim Krankenhaus Lindenberg soll ein neues Pflegeheim entstehen

Die Schwesternschaft des Roten Kreuzes will an der Rotkreuzklinik in Lindenberg ein Pflegeheim mit 50 Plätzen unter anderem für Kurzzeitpflege bauen.

07.07.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz will in Lindenberg ein Heim für Senioren und Kurzzeitpflege bauen. Insgesamt 50 Plätze sollen entstehen. Einen entsprechenden Bauantrag hat der Bauausschuss des Stadtrates einstimmig gut geheißen. „Die Plätze brauchen wir dringend. Vor allem, wenn es um Kurzzeitpflege geht“, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt. Es geht um ein Millionenprojekt.

