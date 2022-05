Beim Regionalmarkt in Scheidegg werden alle Besucher fündig

Der Regionalmarkt in Scheidegg hält Köstliches und Schönes von Herstellern aus der Region bereit. Das Angebot ist groß, und die Einzelhändler machen mit.

15.05.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Eine Welt voller regionaler Köstlichkeiten erwartete die Besucherinnen und Besucher des Regionalmarkts in Scheidegg. Unter dem Motto „Gutes von Berg und See“ hatten rund um die Pfarrkirche St. Gallus über 30 Anbieter ihre Stände aufgebaut, um hochwertige Lebensmittel aus regionaler Produktion als Probierhappen vorzustellen und natürlich auch zu verkaufen.

Marktbesucher in Scheidegg genießen Maultaschen und Kässpätzle

Das Angebot war vielfältig: Es reichte von süß bis pikant, von zart bis deftig, von alkoholfrei bis hochprozentig. Frisch gepresste Säfte wetteiferten mit Bränden und Likören aus heimischen Destillerien um die Gunst der Besucher; Maultaschen und Kässpätzle gingen eine Liaison mit Weinen und Schnäpsen ein. Auch kunsthandwerkliche Produkte gab es zu bestaunen, wobei die Angebotspalette neben den herkömmlichen Materialien wie Holz, Keramik und Metall auch Schönes und Brauchbares aus Wachs und Textil umfasste.

Nüsse und Trockenfrüchte hatte die Firma Weggenmann aus Tettnang mitgebracht. Bild: Manfred Sendlinger

Handwerkermuseum Scheidegg öffnet seine Tür

Nur ein paar Schritte vom Markt entfernt öffnete das Handwerkerhaus, also das Scheidegger Heimatmuseum, seine Tür. Allerdings nicht im gewohnten Rahmen mit Führungen und Verkauf im Tante-Emma-Laden samt Vorführungen im oder vor dem Gebäude. Den Grund für diesen Museumstag „light“ nannte Manfred Bernhardt vom Vorstand des Geschichts- und Museumsvereins: „Wir haben derzeit eine zu schwache Personaldecke, um all das auf die Beine stellen zu können. Man darf nicht vergessen, dass hier allein in Scheidegg 30 Vereine um die Gunst der Bevölkerung buhlen.“

Über den ökologischen Fußabdruck von Einkäufen, Ressourcenschutz und Möglichkeiten zur Einsparung von CO2 informierte neben dem Scheidegger Energieteam auch die Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern im Mehrzweckraum „Rette die Welt … zumindest ein bisschen“.

Letztlich konnte auch demjenigen geholfen werden, der, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, an den Ständen des Regionalmarkts nichts gefunden hatte: Die Scheidegger Einzelhändler hatten bis spätnachmittags ihre Geschäfte zu einem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Und der Kur- und Verkehrsverein bot an seinem Stand etliche Bücher feil.

