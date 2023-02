Beißwenger wird Direktkandidat, Arnold bekommt Listenplatz: CSU-Basis meldet Kritik an

Nicht allen CSU-Mitgliedern im Westallgäu gefällt der Kompromiss in Sachen Landtagskandidatur. Es gibt auch Zweifel an Zusagen aus dem Oberallgäu.

04.02.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Der Kompromiss in Sachen Landtagskandidatur im Stimmkreis Lindau-Sonthofen stößt bei den CSU-Mitgliedern im Westallgäu nicht nur auf Zustimmung. Vereinzelt ist mit Blick auf die Haltung der Kreisverbände Kempten und Oberallgäu gar von Erpressung und Drohungen die Rede. Ralf Arnold, der als Direktkandidat im Spiel war, steht aber hinter der ausverhandelten Lösung. „Ein Kompromiss ist besser, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen“, sagt der Scheidegger.

„Die CSU Lindau – Kempten – Oberallgäu geht geschlossen in den Landtagswahlkampf.“ So hatten die beiden Oberallgäuer Kreisverbände eine Pressemitteilung über das gemeinsame Vorgehen in Sachen Landtagswahl überschrieben. Im Hintergrund lief es freilich alles andere als harmonisch ab. Vor allem der Lindauer Kreisvorsitzende Pfanner und sein Kemptener Pendant Thomas Kreuzer sollen sich gezofft haben. Das räumt Pfanner auf Nachfrage auch ein. Anlass war die mögliche Bewerbung von Arnold um die Direktkandidatur im Wahlkreis Lindau-Sonthofen gegen den amtierenden Abgeordneten Eric Beißwenger, den Kreuzer unterstützt.

Keine Kampfabstimmung bei der CSU

Auf die Kampfabstimmung verzichtet der Lindauer Kreisverband jetzt. Im Gegenzug unterstützen die beiden benachbarten Kreisverbände die Bewerbung von Arnold für einen möglichst guten Platz auf der Schwabenliste der CSU. Und: Bei der Landtagswahl 2028 soll der Lindauer Kreisverband den Direktkandidaten stellen.

„Wenn man so will, haben wir nachgegeben“, räumt Pfanner auf Nachfrage ein. Im Vorfeld der Entscheidung im engeren Kreisvorstand hatte er nach eigenem Bekunden zig Gespräche geführt – angefangen bei „Bürgermeisterkollegen aus dem Oberallgäu über den OB von Kempten bis hin zur Parteispitze“.

Thema war der Kompromiss auch am Mittwoch bei einer CSU-Kreisversammlung in Scheidegg. Sie fand nicht-öffentlich statt. Die Mitglieder sollten laut Pfanner Gelegenheit für eine offene Aussprache haben. Mancher habe Bedenken, sich zu äußern, wenn das in der Zeitung zitiert werde, sagt er. Bei der Versammlung gab es nach seinen Angaben Kritik an der Lösung, aber auch viel Zustimmung. So warb der Kreisvorstand geschlossen für den Kompromiss. Das bestätigen der Redaktion auch andere Teilnehmer.

Arnold kann die Enttäuschung macher Mitglieder nachvollziehen. Er bezeichnet den Kompromiss aber als „bessere Lösung für alle“, auch, wenn er selber zurückstecken müsse. „Das Wesen eines Kompromisses ist nun mal, dass jeder etwas abgibt“ (Arnold).

Vorsitzender wirbt in Brief für Verständnis für den Kompromiss

Im Vorfeld der Versammlung am Mittwoch hatte Uli Pfanner in einem Brief an die Mitglieder um Verständnis für sein Vorgehen geworben. Das zweiseitige Schreiben ist auch der Redaktion anonym zugespielt worden. Zwei Szenarien beschreibt Pfanner darin: Wenn Lindau sich durchsetze, müsse der Kreisverband mit einer großen Feindschaft der beiden Nachbarkreisverbände leben. Das würde, so Pfanner, auch die nachfolgenden Verantwortlichen im Kreisverband belasten. Und falls der Lindauer Kreisverband die Abstimmung verliere, müsse er den Wahlkampf ohne die – normalerweise übliche – Unterstützung aus dem Oberallgäu führen.

Hintergrund sind nicht nur entsprechende Äußerungen aus Kempten sondern auch die Erfahrungen, die Hannelore Windhaber vor fünf Jahren nach ihrer Kampfkandidatur gegen Beißwenger machen musste. Sie unterlag und trat dann als Listenbewerberin an – für sie plakatiert wurde allerdings in etlichen Oberallgäuer Ortsverbänden nicht.

Ein wesentlicher Grund, weshalb sich Pfanner für den Kompromiss einsetzte, sind auch die Mehrheitsverhältnisse. In der Nominierungsversammlung stellt der Kreisverband Oberallgäu 52 Delegierte, der Kreisverband Lindau 48. Und: Beißwenger ist es offenbar gelungen, die Reihen im Oberallgäu zu schließen. Vor allem die jüngeren Ortsvorsitzenden halten in der Frage zu ihm. „Er hat Mehrheiten organisiert“, heißt es über Beißwengers Arbeit hinter den Kulissen.

Aus Sicht von Uli Pfanner bereitet der Kreisverband mit dem Kompromiss „den Boden für die nächste Generation“. Das Vorgehen vermeide einen offenen Konflikt. Zudem verweist Pfanner auf das Zugeständnis der Kreisverbände Kempten und Oberallgäu, dem Westallgäu bei der Landtagswahl 2028 die Direktkandidatur zu überlassen. Allerdings zweifeln einige Mitglieder im Landkreis Lindau daran, dass sich die CSU-Vertreter im Oberallgäu und Beißwenger daran halten werden. Die Bedenken kennt auch Pfanner. „Rechtlich ist das natürlich nicht in Stein gemeißelt“, sagt er. „Es wird uns aber niemand sagen können, dass wir nicht solidarisch auftreten.“

Bleibt die Frage, wie realistisch die Chancen von Ralf Arnold auf einen Sitz im Landtag sind, selbst wenn er einen sehr guten Listenplatz bekommt. Abhängig ist das vom Gesamtergebnis der CSU. Nötig sind voraussichtlich mindestens 42 bis 43 Prozent. Die Einschätzung teilt Pfanner. „Das ist sportlich, aber nicht ausgeschlossen“, sagt er.