Bekommt Hergensweiler ein Elektroauto für Carsharing-Angebot?

Die Verwaltung in Hergensweiler regt ein e-Carsharing-System an. Wie es aussehen könnte und wie der Gemeinderat sich dazu positioniert hat.

28.12.2022 | Stand: 19:55 Uhr

In einigen baden-württembergischen Nachbargemeinden wird ab dem kommenden Frühjahr ein e-Carsharing-System aufgebaut – und ein solches könnte es künftig auch in Hergensweiler geben. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung darüber beraten, ob das nicht auch eine sinnvolle Mobilitätserweiterung für den Ort und die Region wäre.

