Benachrichtigungsbriefe bei Bürgerentscheiden? Wie der Lindenberger Stadtrat entschieden hat

Die Stadt Lindenberg verschickt vor Bürgerentscheiden keine Benachrichtigungsbriefe. Die Grünen wollen das ändern - und stellen einen entsprechenden Antrag.

27.10.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Der Begriff „Demokratie“ ist im Stadtrat selten so häufig gefallen wie in dieser Sitzung. Auslöser war ein Antrag der Grünen. Die Fraktion hatte im Vorfeld den schriftlichen Antrag gestellt, dass die Stadt bei künftigen Bürgerentscheiden die Abstimmungsberechtigten per Benachrichtigungsbrief informieren soll. Ähnlich, wie sie das beispielsweise bei Kommunal- oder Landtagswahlen tut. Dieser Antrag wurde vom Gremium allerdings denkbar knapp abgelehnt.

