Bergunfälle am Känzele bei Bregenz: Mann will Hund retten und stürzt ab

31.10.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Gleich zwei Unfälle haben sich am Wochenende am Känzele bei Bregenz ereignet. In beiden Fällen waren unter anderem Bergretter und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Am Samstagnachmittag unternahm eine 39-Jährige aus Wien gemeinsam mit einem Begleiter eine Tour am Klettersteig Känzele. Während des Aufstiegs hielt sich die gut ausgerüstete Frau am Fix-Seil fest und wollte sich an diesem hochziehen. Dabei renkte sie sich laut Polizei die linke Schulter aus. Wegen überhängender Bäume konnte die Verletzte nicht direkt mit dem Hubschrauber aus der Wand geholt werden. Die Bergrettung Dornbirn seilte die 39-Jährige deshalb 15 Meter auf ein Felsband in der Wand ab. Dort barg die Crew des Polizeihubschraubers die Verletzte mit Hilfe eines 70-Meter-Seils.

Familie mit zwei Hunden: Mann stürzt ab

Am gleichen Nachmittag unternahm eine Familie mit ihren zwei Hunden einen Ausflug auf den Gebhardsberg. Bei der Wanderung auf dem Känzeleweg rannte einer der Hunde talabwärts, kam vom Wanderweg ab und konnte dann nicht mehr selbständig zu der Besitzerfamilie zurückkehren. Beim Versuch, den Hund zu retten, stürzte einer der Söhne laut Polizei. Anschließend rutschte er 80 Meter weit einen steilen Abhang hinab. Dabei wurde der junge Mann verletzt und konnte nicht mehr selbstständig auf den Wanderweg zurückkehren.

Helfer der Bergrettung Bregenz und der Alpinpolizei fanden den Verletzten mit Unterstützung des Polizeihubschrauber schnell. Nach seiner Erstversorgung am Unfallort konnte der junge Mann laut Polizei zu Fuß zur Langener Straße aufsteigen. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

