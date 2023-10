Besondere Ausstellung in Andelsbuch: Meisterliches Handwerk trifft auf Top-Design

Die Ausstellung "Handwerk + Form" läuft das Wochenende 21./22. Oktober noch in Andelsbuch. Handwerker und Top-Designer stellen gemeinsam aus. Das gibt es zu sehen.

21.10.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Was meisterliche Handwerkerinnen und Handwerker gemeinsam mit Top-Designern und Spitzenarchitekten entwickelt haben, ist noch an diesem Wochenende bei einer großen Ausstellung in Andelsbuch in Vorarlberg zu bestaunen. Dort hat der Handwerkerverein Werkraum Bregenzerwald erneut den Gestaltungswettbewerb „Handwerk + Form“ ausgeschrieben und zeigt rund um sein von Stararchitekt Peter Zumthor erbautes Museums- und Begegnungsgebäude die Ergebnisse.

Ausstellung "Handwerk + Form" in Andelsbuch: Beiträge werden ausgezeichnet

Mit dem Wettbewerb will der Werkraum Innovation, zukunftsweisendes und unkonventionelles Denken sowie herausragendes Handwerk fördern. Für die Teilnahme haben 35 Handwerksbetriebe aus dem Bregenzerwald mit internationalen Gestalterinnen Objekte in hoher Ausführungs-, Form- und Materialqualität erdacht und realisiert.

Eine hochkarätig besetzte Jury zeichnete die besten Beiträge aus. Insgesamt wird ein Preisgeld von 15.000 Euro ausgeschüttet. Unter den 79 Exponaten finden sich Möbel ebenso wie Leuchtkörper, funktionale Raumelemente, neu interpretierte traditionelle Kleidung, außergewöhnliche Fensterlösungen und handgemachte Schuhe. Zu sehen sind sie in Werkstätten sowie in zu Ausstellungsräumen umgebauten Landwirtschaftsgebäuden.

„Handwerk + Form“ ist noch am 21. und 22. Oktober von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Im Werkraum Haus gibt es Bewirtung und ab 16 Uhr Musik.

