Besondere Baustelle in Bregenz: Das Kloster Mehrerau wird die nächsten vier Jahre saniert

Bis in vier Jahren soll das Kloster Mehrerau in Bregenz in neuem Glanz erstrahlen. Kosten wird das rund 35 Millionen Euro. Was genau geplant ist.

12.04.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Das Kloster Mehrerau wird in den kommenden Jahren eine Baustelle sein. Das denkmalgeschützte Gebäude und die Kirche werden saniert. Kosten: 35 Millionen Euro. Beauftragt damit wurde die i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH aus Lauterach. Martin Epp, Geschäftsbereichsleiter i+R Bestandsbau, spricht laut einer Mitteilung von einer „schönen und immer auch herausfordernden Aufgabe“. Epp: „Wir wissen im Vorhinein nie, was uns erwartet.“

