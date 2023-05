Besondere Unterrichtsstunde: Wie Grundschülerr den Westallgäuer Dialekt lernen

Immer weniger Menschen sprechen Dialekt, besonders Kinder sind kaum mit ihm vertraut. Heinz Reischmann hat eine Idee, wie er die alte Sprache erhalten möchte.

„Was ist ein Boatsche?“, fragt Heinz Reischmann. Im Klassenzimmer fliegen alle 16 Kinderhände in die Luft. „Ein Hausschuh“, schallt es aus allen Ecken auf einmal. „Das stimmt, ihr seid ja richtig auf Zack“, lobt Heinz Reischmann.

"Es ist unsere Muttersprache"

Der 80-jährige Lindenberger steht vor den Schülerinnen und Schülern der Klasse 3a in der Grundschule Scheidegg und bringt ihnen verschiedene Begriffe aus dem Westallgäuer Dialekt bei. Er ist in Opfenbach geboren und in Scheidegg aufgewachsen, das Westallgäu ist seine Heimat. Der Dialekt bedeutet Reischmann viel. „Es ist nicht nur ein Dialekt, es ist unsere Muttersprache.“

Ihm sei zunehmend aufgefallen, dass Eltern mit ihren Kindern nur noch Hochdeutsch reden. Dadurch gehe die alte Sprache verloren, befürchtet Heinz Reischmann. „Wenn die Kinder später hier zum Arbeiten gehen, zum Beispiel bei Liebherr, haben sie einen großen Fortschritt, wenn sie den Dialekt zumindest verstehen“, sagt er.

Mit seiner Idee, eine Schulstunde lang Dialektunterricht zu halten, stieß er bei Schulleiterin Monika Ssorokin-Wiese auf offene Ohren. Drei Termine hat sie mit ihm vereinbart.

Zu Beginn der Unterrichtsstunde fragt Heinz Reischmann jedes Kind nach seinem Nachnamen. Viele Familien aus Scheidegg kennt er, mit manchen Großeltern der Schülerinnen und Schüler ist er aufgewachsen. „Hier saß ich auch mal, es sieht noch vieles aus wie früher“, sagt Heinz Reischmann und berichtet von seiner eigenen Schulzeit an der Grundschule Scheidegg. Er habe damals im Winter Holz für den Kanonenofen im Klassenzimmer mitbringen müssen, und die Lehrer hätten noch mit Stöcken Tatzen, also Schläge auf die Hand, verteilt, erzählt er den Kindern.

Über Jahrzehnte hinweg hat Reischmann eine Art Wörterbuch zusammengestellt, mit Begriffen und Redewendungen aus dem Westallgäuer Dialekt (siehe Infokasten). Die Schreibweise hat er sich selbst ausgedacht.

Aufmerksam hören die Buben und Mädchen zu, als er die Wörter mit ihnen durchgeht. Ein „Bschienesel“ sei ein altes Werkzeug zum Schneiden, erklärt er, und zu einem Quatschkopf könne man auch „Drimmsler“ sagen. Reischmanns Lieblingswort ist „Huigarte“, das ist, wenn Menschen zusammenkommen und gemütlich reden, essen und trinken.

Viele der Begriffe kennen die Kinder schon. „Butzele sagt mein Opa immer zu Babys“, erzählt ein Bub. „Flacke ist, wenn meine Oma Mittagsschlaf auf der Couch macht“, meldet sich ein Mädchen. Heinz Reischmann ist beeindruckt. „Ihr wisst ja schon alles“, sagt der Gast.

Wegen seines Berufs in der Lebensmittelindustrie ist Reisch-mann viel auf der Welt herumgekommen und hat verschiedene Sprachen kennengelernt. „Aber trotzdem habe ich die Heimat und die Muttersprache nie vergessen.“ Das möchte er auch den Schülerinnen und Schülern auf den Weg geben.

Ob nach den drei Dialekt-Stunden weitere dazukommen und ob er auch in andere Schulen gehen wird, weiß Heinz Reischmann noch nicht: „Vielleicht gibt es ja irgendwo Wiederholungsbedarf, mal schauen, was sich ergibt.“

Begriffe aus dem Westallgäuer Dialekt

briesle = schlecht gelaunt

brocke = pflücken

Dingsdingeler = jemand, der sich nicht auskennt

ehrekäsig = eingebildet

engfiedlig = übergenau

figgerig = nervös

Gietzgäbeler = ein empfindlicher Mann

g’sterrfiedlig = eigensinnig

gruschdle = herumkramen

hindrvier = verkehrt herum

hofele = langsam

keack = frech

knappe = hinken

Leibele = Toilette

muschber = gut, gesund

notschle = schlecken

pfitzig = schnell

schläddere = kleckern

vrpfitzt = nicht gelungen

wuhle = hart arbeiten