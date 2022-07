Die Gäste sind bei der Nacht der Genüsse in Lindenberg begeistert vom guten Essen und der entspannten Atmosphäre. Das sagen die Besucher und Gastronomen.

31.07.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Mitten auf der Straße an einem festlich gedeckten Tisch sitzen, leckeres Essen genießen, mit Tischnachbarn ins Gespräch kommen, Gute-Laune-Musik hören, unbeschwerte Leichtigkeit erleben: Die Nacht der Genüsse in Lindenberg hat gehalten, was ihr Name versprochen hat – einen genussvollen Abend in jeglicher Hinsicht. Die Gäste waren begeistert und lobten die Idee, die Umsetzung, die Speisen und ganz besonders die außergewöhnliche Atmosphäre.

