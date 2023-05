Betende haben in neuer Westallgäuer Kapelle die Natur im Blick

Die alte Sebastianskapelle in Opfenbach-Litzis würde 150 Jahre alt. Weil sie marode war, hat der Kapellenverein einen Neubau errichtet. Das hat er gekostet.

27.05.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Mitten in der Natur, umgeben von Wiesen, steht die neu gebaute Kapelle Sankt Sebastian im Opfenbacher Ortsteil Litzis. Um sie herum sind Frauen und Männer mit Schubkarren am Werk. Ein Bagger schaufelt Kies. Die Mitglieder des Kapellenvereins kümmern sich um die letzten Vorbereitungen vor der Altarsegnung und der 150-Jahr-Jubiläumsfeier der alten, inzwischen abgerissenen Sebastianskapelle am Pfingstmontag.

