Betrieb aus Lindenberg baut Wohnheim für Mitarbeiter

Auf einem Grundstück in Lindenberg soll ein Wohnhaus mit 33 Appartements entstehen. Wieso der Bauausschuss der Stadt bei einem "Knackpunkt" ein Auge zudrückt.

15.07.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Fachkräfte sind allerorts Mangelware. Um attraktiver für neues Personal zu werden, lassen sich viele Unternehmen etwas einfallen. So auch in Lindenberg. Der Bauausschuss der Stadt hat einstimmig den Neubau eines Azubi- und Mitarbeiterwohnheims in der Lauenbühlstraße genehmigt.

„Die Findung von Arbeitnehmern wird immer schwieriger. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Zweiter Bürgermeister Dr. Werner Hofstetter, der die Sitzung leitete. Zugleich verhehlte der Mediziner nicht, dass er sich solche Angebote auch im Gesundheitswesen wünschen würde.

Das Wohnheim entsteht in Lindenberg neben der Bäckerei Schwarz

Der Neubau wird neben der Bäckerei Schwarz entstehen. Das Gebäude ist L-förmig geplant, informierte Andreas Sutter vom Bauamt. Und zugleich so konzipiert, dass später mal eine Anbindung der Bäckerei möglich wäre.

Vorgesehen sind 33 Appartements mit 39 Betten. Zwölf Stellplätze (zwei mehr als vorgeschrieben) und 20 Fahrradstellplätze (im Soll) werden nachgewiesen.

Bauvorhaben der Bäckerei überschreitet Baugrenze

Als „Knackpunkt“ bezeichnete Sutter eine Überschreitung der Baugrenze – allerdings sei diese mit 0,85 Quadratmetern marginal. Auch die Ausschussmitglieder hatten damit kein Problem. Eine Diskussion gab es nicht.

Helmut Strahl (CSU) hob lobend hervor, dass das Wohngebäude die Lärmbelästigung für die Nachbarn durch das Gewerbe reduziert werden.