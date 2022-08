Betrüger nehmen 79-Jähriger aus Wangen fünfstellige Summe ab.

Die Täter geben vor, Polizisten zu sein und die Frau vor Einbrechern zu schützen. In Isny hat eine 61-Jährige Glück, und der Betrug fliegt durch Zufall auf.

16.08.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Betrüger, die mit fingierten Identitäten und verunsichernden Behauptungen ältere Menschen um Geld bringen wollen, sind auch im württembergischen Westallgäu aktiv. Die Polizei berichtet von zwei aktuellen Fällen. Nur einer davon ging glimpflich aus. Eine Seniorin aus Wangen ist allerdings Opfer einer solchen Betrügerei geworden.

Betrüger warnen ihr Opfer vor angeblichen Einbrechern

Unter dem Vorwand, eine rumänische Einbrecherbande sei in der Gegend unterwegs, traten die Täter in Kontakt mit der Frau. Sie gaben sich als Polizisten aus und bewegten die 79-Jährige durch geschickte Gesprächsführung dazu, zweimal einen jeweils fünfstelligen Geldbetrag abzuheben und den Tätern zur angeblichen Aufbewahrung zu übergeben.

Frau aus Wangen übergibt an zwei Treffpunkten hohe Summen

Laut Polizei wurden dazu zwei Treffpunkte vereinbart: am 12. Juli in einem Ortsteil von Wangen und am 13. Juli am Friedhof Wangen. Dort traf die Frau jeweils einen angeblichen Ermittler, der das Geld in Empfang nahm.

Die geschädigte Frau schätzt die Männer auf jeweils etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der erste Täter habe einen südländischen Eindruck gemacht, er habe dunkle Harre und dunkle Kleidung getragen. Bei der zweiten Geldübergabe trug der Täter einen rosafarbenen Mund-Nasen-Schutz. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter Telefon (07541) 7010 entgegen.

Anruferin gibt sich gegenüber Frau aus Isny als Tochter aus

Beinahe wäre auch eine Frau aus Isny Opfer eines Betrugs geworden. Sie erhielt einen Anruf von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Sie habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch gestorben sei, sagte die vermeintliche Tochter am Telefon zu der 61-jährigen Isnyerin. Nun benötige sie Geld für eine Kaution.

Die Frau fuhr daraufhin zur Bank und hob einen vierstelligen Betrag ab, den sie der Tochter zukommen lassen wollte. Als sie wider daheim war, kam zufällig die tatsächliche Tochter zu Besuch – so flog der Betrug auf.