Frau aus Lindau erhält gefälschte Rechnungen - Betrüger drohen mit Kontosperrung und Pfändung

Insgesamt drei gefälschte Rechnungen einer nicht existenten Firma aus Hamburg hat eine Frau aus Lindau bekommen. Wie sie den Betrug bemerkte.

26.04.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Betrüger haben einer Frau aus Lindau gefälschte Rechnungen geschickt und ihr gedroht. Wie die Polizei berichtet, bekam die Frau mehrfach gefälschte Rechnungen und Geldforderungen von einer nicht existierenden Inkassofirma aus Hamburg. Laut Polizei erhielt sie seit Mitte April insgesamt drei Forderungsschreiben über einen Betrag von 350 Euro und schließlich die Vorankündigung einer Zwangsvollstreckung.

Betrugsfall in Lindau: Täter drohen mit Pfändung und Schufa-Eintrag

In den Briefen hieß es, sie habe an einem Gewinnspiel teilgenommen. Dadurch seien Teilnahmegebühren in Höhe von 650 Euro fällig. Sollte sie nicht bezahlen, drohten die Betrüger mit Pfändung, Kontosperrung und einem Schufa-Eintrag.

Die Briefe kamen der Lindauerin seltsam vor, weil sie auffällig viele Rechtschreib- und Tippfehler hatten. Die Geldbeträge sollten zudem auf teils ausländische Bankkonten eingezahlt werden. Die Polizei warnt: Betroffene sollten solche Zahlungen auf keinen Fall leisten und mit der Polizei Rücksprache halten.

