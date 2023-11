Betrunkene Autofahrerin gefährdet Verkehr in Wangen

Eine betrunkene Autofahrerin soll in Wangen andere Verkehrsteilnehmer behindert und beinahe einen Unfall gebaut haben. Die Polizei sucht Zeugen.

04.11.2023 | Stand: 12:48 Uhr

In Wangen (Kreis Ravensburg) hat eine betrunkene Autofahrerin am Freitagabend mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 56-Jährige mit ihrem BMW gegen 22 Uhr von Primisweiler in Richtung Kernaten. Dabei soll sie mehrfach von ihrer Fahrspur abgekommen sein und in den Gegenverkehr gefahren sein.

Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ihr ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Auto stark abbremsen und in eine Bushaltestelle fahren musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Irrfahrt in Wangen: Polizei stoppt 56-Jährige

In der Montfortstraße konnte die Polizei die Frau auf ihrer Irrfahrt stoppen und kontrollieren. Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass die 56-Jährige betrunken war, ordneten sie eine Blutentnahme an und nahmen ihr den Führerschein ab.

Weitere Zeugen, die durch die Autofahrerin gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen im Allgäu (Telefon 07522/984-0) in Verbindung zu setzen.

