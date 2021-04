Betrunkene Rollerfahrer: Zwei flüchten vor der Polizei, ein anderer fährt mit Hausschuhen

Ein betrunkener 19-jähriger Rollerfahrer und sein Beifahrer flüchten in Hergensweiler vor der Polizei. Ein 51-Jähriger fährt in Kempten mit Hausschuhen.

Betrunkene Rollerfahrer hielten die Polizei in Hergensweiler und Kempten am Freitagabend in Atem. Ein Duo wollte flüchten und ein Mann fuhr nur mit Hausschuhen.

Betrunken auf einem Roller vor der Polizei geflohen sind ein 19- und ein 16-Jähriger am Freitagabend in Hergensweiler. Der 19-jährige Rollerfahrer und sein 16-jähriger Mitfahrer waren Beamten der Bundespolizei aufgrund der unsicheren Fahrweise des 19-Jährigen aufgefallen. Die Beamten wollten den Rollerfahrer deshalb gegen 22.45 Uhr in der Dorfstraße in Hergensweiler kontrollieren. Nachdem die Polizisten den beiden mehrfach Anhaltesignale gegeben hatten, versuchte das Duo zu fliehen.

Hergensweiler: Betrunken mit Roller vor Polizei geflohen

In einer Kurve kollidierte das Duo mit einem Bordstein und stürzte. Der 16-jährige Mitfahrer floh weiter zu Fuß, während der Fahrer angehalten werden konnte. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Außerdem fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Besitz von Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Auch seinen Beifahrer erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Ihn konnten die Beamten noch ausfindig machen. Der Unfallschaden am Roller beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Kempten: Betrunken mit Hausschuhen auf Kleinkraftrad unterwegs

In der Burgstraße in Kempten stellten Polizeibeamte am Freitagabend einen auf einem Kleinkraftrad fahrenden Mann fest, der lediglich Hausschuhe trug. Der 51-Jährige wirkte nach Ansprache der Beamten verwirrt. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. Den Mann erwarten nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

