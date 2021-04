Betrunkener Mann beleidigt und attackiert Polizisten in Lindau

Die Polizeibeamten wollten dem betrunkenen 42-Jährigen helfen. Daraufhin wurde er jedoch aggressiv. Er bespuckte, beschimpfte und bewarf die Beamten.

21.04.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend Polizeibeamte in Lindau attackiert. Am Abend erhielt die Polizei Lindau einen Anruf, dass in der Kemptener Straße auf Höhe einer Tankstelle ein Mensch liege.

Laut Polizei trafen die Beamten dort einen stark alkoholisierten 42-Jährigen an. Die Beamten setzten den liegenden Mann auf. Wie die Polizei berichtet, wurde er dann zunehmend aggressiver.

Betrunkener Mann in Lindau wirft seine Schuhe nach Polizeibeamten

Er begann, die beiden Polizisten anzuspucken und warf seine Schuhe nach ihnen. Zudem beleidigte er die Beamten übel und wurde handgreiflich. Daraufhin legten ihm die beiden Polizisten Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Eine medizinische Versorgung durch einen Rettungsdienst sei laut Polizei nicht nötig gewesen.

Der Polizei zufolge sollte er in der Arrestzelle seinen Rausch ausschlafen. Am Mittwochmorgen wurde er wieder entlassen. Der 42-Jährige bekommt nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Beamte und Beleidigung. Bei Ermittlungen gegen den Mann fanden die Polizeibeamten zudem heraus, dass der 42-Jährige von mehreren Behörden gesucht wird. Die Polizei leitet nun die Anschrift des Mannes an die Behörden weiter.

Lesen Sie auch: Hund attackiert und beißt Joggerin

Lesen Sie auch