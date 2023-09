Betrunkener Mann übernachtet zwei Mal auf Polizeiwache

In Lindau kassiert ein betrunkener Mann Hausverbot nach Hausverbot und hält die Polizei zwei Tage lang auf Trab. Die Beamten nehmen ihn zwei Mal in Gewahrsam.

Jeweils am Montag und Dienstag hat die Polizei denselben Mann in Lindau über Nacht in Gewahrsam genommen. Laut den Beamten beging der betrunkene 41-Jährige am Montag drei Mal Hausfriedensbruch und griff am Dienstag einen Imbiss-Besitzer an.

Einkaufscenter, Imbiss, Spielhalle: Mann kassiert überall Hausverbot

Der Mann erhielt in einem Einkaufscenter, einer Spielhalle und an einem Schnellimbiss Hausverbot. Nach dem dritten Einsatz am Montag nahmen die Polizisten den 41-Jährigen mit auf die Wache.

Wieder auf freiem Fuß wurde der Mann am Dienstag in einem Autohaus gesehen. Er setzte sich laut Polizei in mehrere Fahrzeuge und kassierte auch hier Hausverbot.

Mann greift Imbiss-Betreiber in Lindau mit Schraubendreher an

Kurze Zeit später versuchte der 41-Jährige, einen Schnellimbiss-Besitzer mit einem Schraubendreher zu attackieren. Grund war wohl, dass der Betreiber dem Mann kein Bier für die angebotenen zehn Cent verkaufen wollte. Bevor der Besitzer verletzt wurde, konnte er sich in den Imbiss retten und die Türe verschließen.

Polizei in Lindau nimmt selben Mann mehrmals fest

Der Tatverdächtige rammte den Schraubendreher anschließend in die Tür und den Tresenbereich. Die hinzugerufenen Beamten nahmen ihn vor dem Imbiss widerstandslos fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Nachdem sie ihn von dort aus wieder entlassen hatten, ging er sich erneut in eine Spielhalle, in welcher er am Monrag Hausverbot hatte. Die Beamten nahmen ihn daraufhin erneut die Nacht über in Gewahrsam.

