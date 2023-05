Nur in Polizeibegleitung: Krankentransport in Lindau drohte schiefzugehen

Eigentlich wollen die Sanitäter den jungen Mann nur ins Krankenhaus Kempten bringen. Während der Fahrt wird er so aggressiv, dass die Polizei zusteigen muss.

19.05.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist die Polizei Lindau in Weißensberg in einem Rettungswagen mitgefahren, weil der betrunkene Patient zunehmen aggressiv geworden ist. Wie die Polizei berichtet, wollten die Sanitäter den 25-jährigen Mann in ein Krankenhaus nach Kempten bringen. Während der Fahrt randalierte der betrunkene Mann und versuchte die Sanitäter mit einem Kugelschreiber anzugreifen. Er wollte die Besatzung auch mit der Faust schlagen.

Polizei fixierte Betrunkenen in Weißenberg in Lindau

Die Polizeistreife fixierte ihn, sodass der Transport möglich war. Auf dem Weg nach Kempten fuhren die Beamtinnen und Beamten im Rettungswagen mit. Dabei beleidigte und bedrohte der 25-Jährige einen Polizisten und versuchte, einem Polizisten dessen Waffe aus dem Holster zu reißen. Das gelang ihm jedoch nicht.

Die Beamtinnen und Beamten leitetet ein Verfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, und Beleidigung gegen den Mann ein. (Lesen Sie auch: Polizei gelingt Schlag gegen internationale Hehler-Bande)

