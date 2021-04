Nach dem Weggang von Stadtbaumeisterin Marlen Walser muss die Stadt Lindenberg den Chefposten im Bauamt neu besetzen. Wie das Bewerbungsverfahren läuft.

31.03.2021 | Stand: 20:02 Uhr

Die ersten Bewerbungen sind im Rathaus schon eingegangen. Doch das Verfahren läuft noch gut drei Wochen lang. Die Stadt Lindenberg sucht eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter für das Stadtbauamt, nachdem Marlen Walser die Verwaltung in Richtung Oberschwaben verlässt. „Wir sind noch in der Phase des Suchens und noch nicht an dem Punkt, an dem wir auswählen können und wollen“, sagt Hauptamtsleiter Roland Kappel, der seit 1998 für Personalfragen bei der Stadt zuständig ist.