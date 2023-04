Bewusstlose Radlerin bei Hergensweiler gefunden - wer hat etwas gesehen?

Zeugen haben nahe der B308 bei Hergensweiler eine bewusstlose Radfahrerin gefunden. Die Polizei hat nur eine Theorie, wie der Unfall passiert sein könnte.

22.04.2023 | Stand: 11:07 Uhr

Zeugen haben der Polizei am Freitag gegen 23.30 Uhr eine bewusstlose Radfahrerin gemeldet, die auf der Fahrbahn der B 308, an der Abfahrt nach Hergensweiler, läge, ebenso wie ihr Fahrrad. Das berichtet die Polizei am Samstagvormittag. Vor Ort stießen die Beamten auf eine 56-jährige Lindauerin, die vermutlich von Hergensweiler mit dem Fahrrad nach Lindau fahren wollte.

Diese Theorie hat die Polizei zum Unfall bei Hergensweiler

Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht klar, die Polizei hat aber eine Theorie: Sollte die 56-Jährige von Hergensweiler gekommen sein, müsste sie an Hagers vorbei Richtung B 308 gefahren sein. Mögliche Unfallursache wäre dann, dass die Frau die Geschwindigkeit ihres Fahrrades falsch eingeschätzt hätte und nach der abschüssigen Kurve vor der Einmündung in die B 308 die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren hätte. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, sind bisher jedoch nicht bekannt.

Zeugen gesucht: Wer hat gesehen, wie die Radlerin gestürzt ist?

Vor Ort hatten Ersthelfer die Lindauerin bereits versorgt und den Rettungsdienst verständigt. Die 56-Jährige liegt mittlerweile im Wangener Krankenhaus. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Die Beamten konnten die Radfahrerin bisher nicht zum Unfallhergang befragen. Ob Alkohol die Ursache für den Unfall war, wissen die Polizisten erst, wenn das Ergebnis einer Blutuntersuchung vorliegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100, zu melden.

