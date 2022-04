Bezirksmusikfest Heimenkirch 2022: „Alle sind heiß darauf“

Toni Eller von der Musikkapelle Heimenkirch schildert die Corona-Risiken und erklärt, warum das Bezirksmusikfest dennoch gerade jetzt so wichtig ist.

Der Grund des Fests ist ein Geburtstag: 215 Jahre alt wird die Musikkapelle Heimenkirch in diesem Jahr. Das Jubiläum groß zu feiern ist allerdings nicht selbstverständlich, nach über zwei Jahren der Pandemie. Toni Eller ist seit 30 Jahren in der Kapelle. Als Mitglied des Vorstands und des Festausschusses, spricht er im Interview über die besonderen Herausforderungen, die ein Bezirksmusikfest in diesen Zeiten mit sich bringt. Der 41-jährige Trompeter erläutert außerdem die Höhepunkte des Programms und nennt den Moment, auf den er sich am meisten freut.

Herr Eller, das Bezirksmusikfest in Heimenkirch wird zwar keine Rekorde brechen – aber vier Tage Programm ist schon eine ordentliche Nummer. Haben Sie schon alle Helferinnen und Helfer beisammen?

Toni Eller: Nein, wir sind noch dran. Es sind etwa 600 Arbeitseinsätze zu besetzen, etwa zwei Drittel sind schon abgedeckt. Es läuft also sehr gut. Wir sind positiv überrascht von der Unterstützung im Dorf. Auch umliegende Musikkapellen und Vereine melden sich an – mit bis zu 25 Leuten.

Eine neue Idee im Programm ist „Mein Fäschttraum“ am Donnerstagabend. Für eine Stunde gehört die Festzeltbühne einer Gruppe, die sich vorab beworben hat. Sie starten dafür eine Art Wettbewerb über soziale Medien. Wen genau wollen sie ansprechen?

Eller: Es geht uns nicht um ein spezielles Genre, eine bestimmte Größe oder Vorerfahrung. Wir sprechen jede Gruppe an, die sich das zutraut und immer schon mal auf der Bühne stehen wollte. Der Gedanke war, dass neu formierte Gruppen in den vergangenen zwei Jahren keine Möglichkeit hatten, sich zu präsentieren.

Wie viele haben sich schon beworben?

Eller: Wir haben viele Rückmeldungen. Aber es dauert ja eine Zeit, bis eine Gruppe ein Video gemacht hat. Zwei Videos sind schon online, ich denke, es wird etwa ein Dutzend zusammenkommen.

Wer trifft die Auswahl?

Eller: Vermutlich wir vom Festausschuss, möglicherweise nehmen wir noch von extern jemanden dazu.

Am Freitag und Samstag spielen „Albkracher“ und „Waidigel“ im Festzelt. Beide sind als Partybands bekannt. Worin unterscheiden sie sich?

Eller: Waidigel ist eine klassische Blasmusikbesetzung, die können auch böhmisch-mährische Blasmusik und machen das auch am Anfang des Programms. Die Albkracher spielen seit vielen Jahren beim Meckatzer Frühlingsfest, die machen eher Rock und Cover.

Auch eine Reihe Musikkapellen aus dem Westallgäu spielen im Zelt. War es leicht, sie zu gewinnen?

Eller: Ja, sie sind alle heiß darauf. Die Kapellen freuen sich, dass sie mal wieder einen Auftritt haben. Vor anderen zu spielen ist ja unser Hobby – und Festzelt, das ist das Schönste!

Wie viele Blaskapellen haben sich zum Festumzug angemeldet?

Eller: 40 Kapellen haben sich angemeldet: 30 aus dem Bezirk, und die anderen sind Kapellen aus der Umgebung, zu denen wir guten Kontakt pflegen. Wir hätten auch noch zehn bis 15 weitere dazunehmen können, die gefragt haben, weil in ihren Bezirken kein Musikfest stattfindet. Die Vorstände sind bemüht, ein Ziel in die Kalender zu bekommen, um die Musikanten zu motivieren.

Corona bleibt ein Thema. Wegen Unwägbarkeiten haben von den sieben ASM-Bezirken im Allgäu drei ihr Bezirksmusikfest 2022 abgesagt, einer verzichtet auf ein Festzelt. Bewertet die Musikkapelle Heimenkirch die pandemiebedingten Risiken anders als andere Musikvereine?

Eller: Nein, sicher nicht. Wir haben vielleicht einfach früher die Entscheidung getroffen. Im Januar ’21 haben wir uns gefragt: Ja oder Nein. Und haben entschieden, dass wir es machen. Die Strategie war: Wir planen es so, als gäbe es keine Einschränkungen, und reagieren dann, wenn es Einschränkungen gibt. Seither planen wir im Bewusstsein, dass wir bei Auflagen gegebenenfalls etwas weg lassen müssen.

Was ist mit dem finanziellen Risiko?

Eller: Bei gewissen Dingen muss man natürlich in Vorleistung gehen. Aber man kommt aus jedem Vertrag raus, wenn die Umsetzung gesetzlich nicht erlaubt ist. Das Problem ist das, was dazwischen liegt: ein Festzelt mit 50 Prozent Besetzung ohne Alkohol. Aber ich denke, dieses Risiko werden wir ab jetzt immer haben. Unsere Welt hat sich dahingehend geändert. Ein Vor-Corona gibt es nicht mehr.

Wer hilft Ihnen, das Risiko abzufedern?

Eller: Unsere Sponsoren haben sich schon im letzten August entschieden, dass sie uns unterstützen. Sie haben uns das Geld vorab gegeben und zugesagt, dass wir eine Lösung finden, wenn das Fest abgesagt wird. Das macht uns die Sache leichter. Im schlimmsten Fall ist nicht viel kaputt – außer ein Haufen Zeit.

Wie viel Zeit investieren Sie ins Bezirksmusikfest?

Eller: Es ist sehr kompakt in den letzten Wochen. Als Vorstand beschäftigt einen das rund um die Uhr. Man ist die Schaltstelle. Aber es läuft sehr gut. Wir sind eine festerprobte Kapelle und haben auch alte Hasen, die schon mehrere Festzelte gemacht haben.

Andere Veranstalter haben in Zusammenhang mit Absagen auch den Krieg in der Ukraine erwähnt. Gab es auch in Ihrem Festausschuss die Überlegung, ob man angesichts dieser Katastrophe feiern kann?

Eller: Darüber gesprochen haben wir natürlich – und wir sind uns einig: Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass die Leute raus kommen, dass sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Der Angriffskrieg ist schlimm, ohne Frage. Aber sich dann zu verkriechen würde doch eher dem Aggressor Recht geben. Uns geht es um mehr als das Fest: Wir sind ein Verein, Musik ist unser Hobby, und wir wollen anderen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Es geht auch um Ablenkung, Zerstreuung, das Zusammenkommen und gemeinsame Freude. Das ist doch wichtig bei all dem, was die vergangenen zwei Jahre auf die Menschen eingeprasselt ist.

Anton "Toni" Eller von der Musikkapelle Heimenkirch Bild: Monika Dietrich

Was wird Ihr persönlicher Höhepunkt beim Bezirksmusikfest sein?

Eller: Ich bin der Fähnrich unserer Kapelle. Und ich würde jedem wünschen, mal zu erleben wie es ist, mit der Fahne des veranstaltenden Vereins ins Festzelt einzuziehen – wenn nicht nur eine Kapelle jubelt, sondern 2500 Musikanten! Ich durfte das schon 2007 machen, und es war Gänsehaut pur. Das wird mein Höhepunkt.

Das Programm beim Bezirksmusikfest 2022 in Heimenkirch

Donnerstag, 7. Juli

19.30 Uhr Sternmarsch; zwölf Kapellen haben sich angemeldet.

anschließend Bieranstich im Festzelt, Unterhaltung durch die Musikkapellen Eglofs, Hergensweiler, Maria-Thann.

20 Uhr Gewinner von „Mein Fäschttraum“ präsentieren sich auf der Bühne.

21 Uhr Albkracher: „Dirndlrock & Partywahnsinn“.

Samstag, 9. Juli

11 Uhr Jugendkapellentreffen, mit kleinem Festzug und Spielen.

15 Uhr Unterhaltung mit dem Bezirksseniorenorchester und Kreisseniorentreffen.

18 Uhr Marschmusikwettbewerb. und Bekanntgabe der Ergebnisse

20 Uhr „Waidigel – Blasmusik und Party pur“.

Sonntag, 10. Juli

9.30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, umrahmt von der Stadtkapelle Lindenberg.

10.30 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Wohmbrechts.

13 Uhr Gesamtchor.

13.30 Uhr Festumzug.

anschließend Stimmung im Zelt mit den Musikkapellen Röthenbach und Opfenbach sowie den „La Paloma Boys“.

Weitere Informationen unter:

www.musikkapelle-heimenkirch.de