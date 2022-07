Das Vorstandstrio der Musikkapelle Heimenkirch zieht Bilanz. Das Bezirksmusikfest hat alle Erwartungen übertroffen. So ist das Fest der Blasmusik verlaufen.

11.07.2022 | Stand: 17:24 Uhr

So viel Lob wie die vergangenen Tage erhalten Christian Prinz, Toni Eller und Johannes Preis wohl selten. „Mir tut fast die Schulter weh“, sagt Toni Eller augenzwinkernd und spricht damit all das Schulterklopfen, all den Zuspruch für das gelungene Bezirksmusikfest an. Dass die Musikkapelle Heimenkirch trotz der Pandemie den Mut für ein solches Fest zeigte, brachte ihr viel Respekt ein.

