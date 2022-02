Für die erste Biennale in Lindau beschäftigen sich gut 20 kreative Menschen mit dem Thema „Paradies“. Was Kunstfreunde am Bodensee erwartet.

Von Von Barbara Baur

16.02.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Das wird eine Premiere für Lindau: Im Mai startet die erste Lindauer Biennale. Ähnlich wie beim Vorbild von Venedig werden zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler vor Ort mehr als 20 Kunstwerke schaffen. Dabei wollen sie auch mit den Lindauerinnen und Lindauern in Kontakt treten.