Bei Meckatzer entsteht ein riesiger Reifekeller. Das Familienunternehmen nimmt dafür ungewöhnlich viel Geld in die Hand.

03.12.2021 | Stand: 20:00 Uhr

Das Gebäude ragt am Ortsrand von Heimenkirch gut 20 Meter in die Höhe. Doch nicht die Größe allein macht den Reifekeller der Meckatzer Löwenbräu zu etwas Besonderem: Es geht um die Gestaltung. Mitarbeiter einer heimischen Zimmerei montieren an den Funktionsbau gerade eine große Fassade aus Schindeln – über 50.000 Stück, die meisten aus Zedernholz, ein kleinerer Teil aus farbigem Metall. „Wir haben auch eine ästhetische Verpflichtung“, begründet Brauereichef Michael Weiß die Gestaltung.