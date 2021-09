An der Felderhalde in Isny können Biker zwischen drei unterschiedlich schwierigen Abfahrten wählen. Für wen die Strecken besonders geeignet sind.

04.09.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Meterhohe Sprünge, steile Abhänge und scharfe Kurven auf der einen Seite, junge Kinder, vor allem Buben, auf der anderen. Was sich zunächst nach einer gefährlichen Kombination anhört, sorgt am Felderhalde Lift in Isny seit einem Jahr für strahlende Augen und lachende Gesichter.