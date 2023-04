Wo im Westallgäu dieser Tage ein neuer Bikepark öffnet und was dort geboten ist

Am Samstag wird die Attraktion eingeweiht - und sie kann gleich getestet werden. Für wen sie gedacht ist und was für ein Programm am Eröffnungstag geboten ist.

19.04.2023 | Stand: 19:56 Uhr

Ein engagiertes Team des örtlichen Sportvereins hat mit dem Bikepark in Maria-Thann eine Anlage geschaffen, die künftig Mountainbikerinnen und -bikern offen und kostenfrei zum Training zur Verfügung steht. Auf einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern direkt am Sportplatz gelegen, sind nun am Wochenende vor allem Kinder und Jugendliche mit der Familie eingeladen, die Attraktion zu testen und sich auszutoben: Am Samstag wird die Eröffnung gefeiert – mit sportlichen Einlagen, Kinderworkshop, Ausstellungsgelände, Bühne, Essen und Trinken. Als Krönung ist um 18 Uhr das fünfte Westallgäuer Klappradrennen in Tracht geplant, bei dem in Dreierteams, in denen mindestens eine Frau mitfahren soll, gestartet wird.

