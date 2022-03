Polizei Lindenberg: Im Westallgäu ereignen sich drei Straftaten pro Tag

Mehr Diebstahl, mehr Betrug: Die Polizei Lindenberg bearbeitet rund 1100 Delikte pro Jahr. In einer Gemeinde gibt es einen markanten Anstieg. Woran liegt das?

Mehr Diebstähle, mehr Betrügereien, mehr Sachbeschädigungen. Dafür weniger Körperverletzungen und Drogendelikte. Insgesamt 1097 Straftaten hat die Polizei Lindenberg im Jahr 2021 registriert und bearbeitet. Im Schnitt also ziemlich genau drei pro Tag. Klingt nach viel, ist es aber nicht: „Wir leben nach wie vor in einer der sichersten Regionen in Deutschland“, sagt der scheidende Polizeichef Christian Wucher. Was ihn vor allem freut: Betrügereien wie Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte fallen im Westallgäu auf keinen fruchtbaren Boden – die Bevölkerung ist also sensibilisiert.

Bilanz der Polizei für 2021: Weniger Straftaten als im Vorjahr

1097 Delikte bedeuten einen Rückgang um 35. Wucher führt dies in erster Linie auf den Bereich Rauschgift zurück (Rückgang um 37 Fälle). Im langjährigen Vergleich war 2021 ein Durchschnittsjahr. In den letzten zehn Jahren lag der Schnitt bei rund 1079 Straftaten pro Jahr.

Kriminalität im Westallgäu: So hoch ist der Ausländeranteil

Zu den 1097 Delikten hat die Polizei Lindenberg rund 640 Tatverdächtige ermittelt. 75 Prozent davon sind männlich, die meisten zwischen 21 und 59 Jahre alt. Der Ausländeranteil liegt weiterhin konstant unter einem Drittel.

Polizei Lindenberg: Sieben von zehn Fällen gelöst

Die Aufklärungsquote der Polizei Lindenberg lag bei 72,5 Prozent. Das ist zwar etwas niedriger als im Vorjahr (77,7), aber immer noch deutlich über dem bayern- und bundesweiten Schnitt.

Straftaten im Westallgäu: Röthenbach legt am stärksten zu

In sechs von 14 Gemeinden ist die Zahl der Straftaten gestiegen. Den größten Zuwachs hatten Röthenbach (+30) und Scheidegg (+23). In Röthenbach gab es vor allem eine Häufung bei den Diebstählen und Körperverletzungen. „Wir hatten in der Sporthalle einen Vorfall mit mehreren Geschädigten – das schlägt sich entsprechend in der Statistik nieder“, sagt Wucher. Den größten Rückgang gab es in Opfenbach (-33) und Grünenbach (-28).

Polizei Lindenberg: Drei Körperverletzungen pro Woche

Die Polizei Lindenberg hatte es mit 166 Fällen von Körperverletzungen zu tun – im Schnitt also drei pro Woche. Und das, obwohl es kaum große Feste oder ein ausgeprägtes Nachtleben gegeben hat. Die Zahl ist seit Jahren in etwa auf dem gleichen Niveau. 20 Prozent entfallen auf schwere oder gefährliche Körperverletzungen.

Enkeltrick und falsche Polizisten: Telefonbetrüger gehen leer aus

Enkeltrick, falscher Polizeibeamter, Gewinnversprechen am Telefon: 13 Betrügereien dieser Art hat die Polizei bearbeitet. Sehr erfreulich: Niemand ist darauf reingefallen. Die Angerufenen haben allesamt rechtzeitig reagiert und aufgelegt. „War im Jahr 2020 noch ein Schaden von rund 550 Euro zu verzeichnen, so sind die Täter im vergangenen Jahr leer ausgegangen“, sagt Wucher. In 2020 waren es aber auch dreimal so viele Delikte.

Betrug im Westallgäu: Mehr Schwarzfahrer unterwegs

Generell haben die Betrügereien allerdings von 112 auf 123 Fälle zugenommen. Ausschlaggebend dafür waren vor allem Waren- und Warenkreditbetrug (+4) und das Erschleichen von Leistungen wie beispielsweise Schwarzfahren (+9).

Polizei und Rauschgift: Marihuana ist die häufigste Droge

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist von 167 auf 130 zurückgegangen. Was aber nicht heißt, dass im Westallgäu weniger Drogen genommen werden oder im Umlauf sind. Es handelt sich hierbei um sogenannte Kontrolldelikte. Das heißt: Die Polizei deckt sie auf, wenn sie jemanden kontrolliert – sei es eine Personen- oder Verkehrskontrolle. Meist führen Kleinmengen dann zu größeren Funden, Dealern oder Abnehmern, schildert Wucher. Etwa 60 Prozent der festgestellten Drogen entfallen auf Marihuana oder Haschisch. Der Rest sind Amphetamine oder Kokain sowie eine geringe Anzahl an Heroin oder LSD.

Polizei Lindenberg: So gut wie keine Einbrüche

Lediglich drei Einbrüche in Häuser oder Wohnungen hat es gebeben. Einen davon hat die Polizei aufgeklärt. Drei Fälle sind ein erfreulich niedriger Wert. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hatte es 25 Einbrüche gegeben. Verantwortlich für diese Serie war eine Bande aus Osteuropa, die im Allgäu „auf Tour“ war.

Sachbeschädigungen im Westallgäu: Fast 70 Autos beschädigt

Die Zahl der Sachbeschädigungen ist erneut gestiegen – von 142 auf 161. Dieser Bereich unterliegt generell allerdings deutlichen Schwankungen. In 67 Fällen wurden Autos beschädigt – häufig zerkratzt.

Polizei Lindenberg für 14 Gemeinden zuständig

Die Polizei Lindenberg deckt 14 Gemeinden im Landkreis Lindau mit 43.000 Einwohnern und einer Fläche von 264 Quadratkilometern (80 Prozent der Landkreisfläche) ab.

