Birgit Schneider wird neue Pflegedienstleiterin der Caritas im Westallgäu

Nach 30 Jahren geht Karlheinz Schemmel als Pflegechef in den Ruhestand. Ein „Leuchtturm-Projekt“ steht an, für das eventuell mehr Personal nötig ist.

10.06.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Mit einer hochmotivierten künftigen Pflegedienstleiterin, einer neuen Beisitzerin und der geplanten Tagespflege als „Leuchtturm“ startet die Caritas-Sozialstation Westallgäu in das neue Vereinsjahr. Birgit Schneider folgt als Pflegechefin Karlheinz Schemmel. Silvia Turnwald ist neue Beisitzerin.

Bei der Jahresversammlung im Pfarrheim in Heimenkirch haben fünf stimmberechtigte Mitglieder Turnwald neu in den Vorstand gewählt. Die Lehrerin kommt aus Röthenbach und möchte sich einbringen, da ihr die Arbeit der Sozialstation sehr am Herzen liege. Im Amt bestätigt wurden die Vorsitzende Claudia Rudolph, Stellvertreter Markus Eugler und Kassenwart Pfarrer Dr. Joachim Gaida, die allerdings nicht anwesend waren, sowie Peter Rasthofer als Schriftführer. Ausgeschieden ist Eva Neuschel-Hohenreiter. Karlheinz Schemmel geht nach 30 Jahren als Pflegechef bei der Caritas-Sozialstation Westallgäu im September in den Ruhestand.

Birgit Schneider gehört seit 20 Jahren zum Team der Sozialstation

Seine Nachfolgerin Birgit Schneider übernimmt dann seine Aufgaben. Seit 20 Jahren gehört die ausgebildete Pflegefachkraft und Pflegemanagerin zum Team der Sozialstation. Seit kurzem arbeitet sie gemeinsam mit Schemmel im renovierten ersten Stock in der Hirschstraße in Lindenberg. „Zum Glück haben wir derzeit ausreichend Kapazität, um all unsere Kunden qualitativ hochwertig versorgen zu können, das ist eine komfortable Situation“, betonte Geschäftsführer Alexander Schweiger und Birgit Schneider ergänzte: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch keinen Zeitdruck; sie bleiben so lange bei den Kunden, wie es nötig ist.“

Geschäftsführer Alexander Schweiger mit den Vorstandsmitgliedern: Chefin Claudia Rudolph, Schriftführer Peter Rasthofer und die neue Beisitzerin Silvia Turnwald (von links). Bild: Simone Schmid-Berger

Als wichtige Einrichtung zählte sie die Fachberatung für pflegende Angehörige auf. „Hier hat Corona ganz schön was hinterlassen“, weiß Schneider. Neben vielen anderen Aufgaben nannte sie als aktuelles Projekt die Digitalisierung des Qualitätsmanagements. All dies sei auch wichtig, um ein attraktiver Arbeitgeber in der Region zu bleiben.

Caritas hat über 180 Mitarbeiter

Die Caritas-Sozialstation gliedert sich in den Verein und die gGmbH mit über 180 Mitarbeitern, deren Geschäftsführer seit drei Jahren Alexander Schweiger ist. Dieser hob in seinem Geschäftsbericht die neuen Projekte „Seniorennetz“ in Lindenberg und im Argental hervor, die als neue Koordinierungsstellen die Seniorenarbeit vor Ort verbessern.

Vielleicht braucht die Caritas-Sozialstation schon bald mehr Personal, denn auf dem Bräuhausgelände soll eine Tagespflege mit 30 Plätzen gebaut werden. Dies bezeichnet die Vorsitzende Claudia Rudolph als großen „Lichtblick, und ich bin voller Hoffnung, denn es war für mich der schwärzeste Moment, als wir 2016 unsere Tagespflege schließen mussten.“

Wie wichtig die Einrichtung für die Bürger des Landkreises ist, hob auch die stellvertretende Landrätin Sonja Müller in ihrem Grußwort hervor. „Alte und kranke Menschen profitieren von der Hilfe genauso wie die pflegenden Angehörigen und das ist so viel wert.“

Das Plus in der Kasse schrumpfte im Jahr 2021 deshalb, weil laut Schweiger die Preise für Corona-Tests, Schutzausrüstung und weiteres extrem hoch gewesen seien. Gerhard Straub monierte beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ jedoch, dass der Besuch der Mitglieder zu wünschen übrig ließe. „Wir haben sechs Fördervereine und 18 Kirchenstiftungen“, betonte Straub.

Zahlen und Fakten: Das sind die Angebote der Caritas-Sozialstation Westallgäu

Ambulante Pflege

258 Kundenkontakte pro Tag

437 Kunden in der ambulanten Pflege

38 Mitarbeiter

pro Jahr rund 300.000 Kilometer

Essen auf Rädern

29.055 Essen pro Jahr

51.414 Kilometer

Haushaltsdienste

90 Haushalte (ab PG II)

dafür sind 49 Mitarbeiter im Einsatz

Hausnotruf

206 Einsätze beim Hausnotruf

Alltagshilfen

aktuell 92 Alltagshilfen

dabei sind 37 Mitarbeiter im Einsatz

665 Kontakte

428 Menschen haben diesen Service in Anspruch genommen

Schulbegleitung

30 Schüler aus acht Schulen (überwiegend Grundschulen)

Fachzentrum Demenz