Die A96-Musikanten: Eine Westallgäuer Blasmusik-Gruppe auf der Überholspur

Die Gruppe „A96–Musikanten“ hat beim Bezirksmusikfest Heimenkirch für Begeisterung gesorgt. Sie entstand vor drei Jahren aus einer Laune heraus.

Es wirkt so, als würden sie schon seit Jahren zusammen auf der Bühne stehen. Routiniert und mit professioneller Gelassenheit unterhält die Gruppe „A96 – die Musikanten“ mit traditioneller Blasmusik bis hin zu fetzigen ABBA-Songs ihr Publikum auf dem Bezirksmusikfest in Heimenkirch. Dabei gibt es sie erst seit 2019. Mit der achtköpfigen Truppe startet die Artikelserie „Hier spielt die Musik“, in der die Heimatzeitung kleinere Ensembles aus der Blasmusikszene porträtiert.

Aus dem bayerischen und württembergischen Westallgäu stammen die acht Musiker von „A96“. Beheimatet sind sie in den Musikkapellen Maria-Thann, Amtzell, Bodnegg, Leupolz, Aichstetten und Waldburg. Aus einer Laune heraus entstand das Ensemble, schildert Trompeter Kilian Schöllhorn aus Maria-Thann: „Das erste Mal zusammen aufgetreten sind wir in einem Gasthaus, als Gefallen für den Wirt, der musikalische Begleitung für seinen Frühschoppen suchte.“

Ein Wirtshaus an der A96

Der Wirt fragte seinen Bekannten Johannes Wanner aus Amtzell – und der ließ kurzerhand seine Kontakte spielen. Wanner konnte motivierte Musiker aus den benachbarten Kapellen gewinnen. Das gemeinsame Musizieren hat den Männern im Alter zwischen 23 und 40 Jahren so gut gefallen, dass sie beschlossen, ein eigenes Ensemble zu gründen.

Den passenden Namen fand die Gruppe in ihrer Entstehungsgeschichte. „Das Wirtshaus, wo wir unseren ersten Auftritt hatten, lag an der A96“, erklärt Schöllhorn und Wanner ergänzt lachend: „Das Witzige an der Geschichte ist, dass ein Bandmitglied dachte, er wisse, wo genau das Gasthaus liegt. Im Endeffekt sind wir dann aber eine Stunde lang die A96 hoch- und runtergefahren, bevor wir den ersten Gig spielen konnten.“ Somit lag auch das Motto der Band nahe: „A Blasmusik auf der Überholspur“.

Nächster Auftritt auf dem Sommerfest in Maria-Thann

Inzwischen proben die Mitglieder auftrittsbezogen ein- bis zweimal die Woche, meistens in einem Proberaum in Amtzell. Die Gruppe spielt auf Geburtstagen, in Festzelten und Biergärten. Wer die junge Band erleben möchte, kann am 28. August auf dem Sommerfest in Maria-Thann vorbeischauen oder sich über Instagram einen Eindruck verschaffen.

Kontakt per E-mail unter a96musikanten@web.de

