Blasmusikgruppe aus Stiefenhofen bringt das Oktoberfest auf die Ostseeinsel

Ein Stiefenhofener betreibt auf Fehmarn ein Hotel – dort ist einmal im Jahr eine Blasmusikgruppe zu Gast. Die „Fernweh Böhmischen“ spielen aber auch im Allgäu.

17.08.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Hunderte Musikerinnen und Musiker sind in den Westallgäuer Blaskapellen aktiv. Manchen reicht das nicht, und sie gründen ihre eigenen Formationen. In einer losen Serie porträtieren wir diese Ensembles. Heute: die „Fernweh Böhmischen“.

Sie bringen Blasmusik auf Fehmarn – und das seit über dreißig Jahren. Die Blasmusikgruppe „Fernweh Böhmische“ aus Stiefenhofen hat sich das Musizieren an diesem ungewöhnlichen Ort zur Aufgabe gemacht. Die 13 Bläserinnen und Bläser sowie ihr Schlagzeuger beweisen ihre Passion für traditionelle und moderne Blasmusik unter anderem bei dem jährlichen Besuch der Ostseeinsel.

Dort unterhält die Gruppe über ein ganzes Wochenende Einheimische sowie Gäste und bringt auf diese Weise das bayerische Oktoberfest in den Norden Deutschlands. „Für dieses Jahr ist das Zelt schon komplett ausverkauft“, sagt Markus Rasch, Gründungsmitglied und Ansprechpartner der „Fernweh Böhmischen“. Etwa 500 Besucherinnen und Besucher unterhält das Ensemble aus 19- bis 65-jährigen Musikerinnen und Musikern mit seinem Repertoire an Polka, Schlager und Pop.

Oktoberfest an der Ostsee

In den Anfangsjahren füllte das Oktoberfest einen etwas größeren Raum im Hotel des Veranstalters. „Der Hotelinhaber ist gebürtiger Stiefenhofer und spielt Trompete“, erläutert Markus Rasch. „So kamen die Gruppe und die Reise nach Fehmarn zustande.“ Zwar sei der Veranstalter kein Mitglied der Blasmusikgruppe, er unterstütze sie aber gelegentlich bei einzelnen Liedern und Konzerten.

Ein Stück darf bei keinem Auftritt fehlen: die „Fernweh-Polka“. Die klangvolle Melodie gefällt dem Ensemble so gut, dass es sich nach ihr benannt hat. Lange spielte die Gruppe ohne Namen, bis beim Zusammensitzen nach einer der vielen Proben die Idee „Fernweh Böhmische“ eingeworfen wurde. „Alle fanden den Vorschlag sofort passend, weil uns das Unterwegssein ja ausmacht“, sagt Rasch.

Die 14-köpfige Gruppe zieht es für Auftritte freilich nicht nur an die Ostsee, auch in der Region hat sie sich einen Namen gemacht und spielt auf Gartenfesten, Jubiläumsfeiern und in Biergärten. Ihr nächster Auftritt ist in Oberstaufen. Am 10. September begleiten die „Fernweh Böhmischen“ den Frühschoppen in der Enzianhütte.

