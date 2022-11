Blasmusigruppe Stadtblech aus dem Westallgäu: Vom Stadel auf kleine und große Bühnen

Sieben junge Männer aus Lindenberg und Oberreute haben sich zur Gruppe „Stadlblech“ zusammengefunden. Warum sie vor allem böhmisch-mährische Blasmusik spielt.

17.11.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Hunderte Musikerinnen und Musiker sind in den Westallgäuer Blaskapellen aktiv. Manchen reicht das nicht, und sie gründen eigene Formationen. In einer Serie porträtieren wir diese engagierten, kleinen Ensembles, heute: Stadlblech.

Kameradschaft erleben Patrick Lindenmayer, Daniel Spieler, David Saule, Gernot Zahn und Manuel Tronsberg in der Stadtkapelle Lindenberg. Das schätzen sie sehr. Doch ihre Liebe zur Musik wollten sie noch intensiver ausleben. Darum haben sie sich zusätzlich im April 2019 zu einer neuen Gruppe zusammengefunden, bald ergänzt um Tobias Stoll und Alexander Duttler, die in der Musikkapelle Oberreute Tenorhorn spielen. Inzwischen heißt die Truppe „Stadlblech“ und spielt vor allem böhmisch-mährische Blasmusik.

Zwischen 23 und 37 Jahre sind die sieben Musikanten alt. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung: „Wer aus sich herauskommen will, hat in einer kleineren Besetzung mehr Möglichkeiten dazu“, wie es Patrick Lindenmayer erklärt. David Saule ergänzt: „Bei sieben Musikern kommt es auf jeden Einzelnen an. Hier muss jeder liefern.“ Letztlich profitieren auch ihre Heimatkapellen in Lindenberg und Oberreute von ihrem zusätzlichen Engagement, sind sie überzeugt.

Auftritt auf dem Käsefest in Lindenberg

Die musikalische Richtung stand bei der Gründung der Gruppe ebensowenig fest wie der Name. Beides entwickelte sich mit der Zeit: Während der Pandemie probten die sieben mit viel Abstand auf dem Hof von Lindenmayers Eltern, und zwar vor einem Stadel. Dass nicht Partymusik und auch nicht konzertante Stücke ihr Repertoire füllen, hat sich nach und nach ergeben.

Heute steht böhmisch-mährische Blasmusik im Mittelpunkt. Die war bei den ersten Auftritten gefragt, die coronabedingt erst 2021 stattfinden konnten: Platzkonzerte in Scheidegg und Lindenberg. Aber auch Auftritte bei Familienfeiern, am „Skywalk“ in Scheidegg oder beim Käsefest in Lindenberg hat das Septett inzwischen gespielt. Heuer stand „Stadlblech“ insgesamt 15 Mal auf einer Bühne.

2023 findet der erste Auftritt in einem Festzelt statt, beim jährlichen Musikfest in Gornhofen in Oberschwaben. Auch beim Bezirksmusikfest in Heimenkirch wären „Stadlblech“ gerne aufgetreten. „Wir haben für die Bewerbung mit recht viel Aufwand ein Video produziert“, schildert Patrick Lindenmayer. Denn der Ehrgeiz, auch bei größeren Festivals zu spielen, sei groß. Geklappt hat das in diesem Jahr noch nicht.

Die eingespielte Gage haben die „Stadlblech“-Mitglieder bislang vor allem für die eigene Ausrüstung eingesetzt und neben einer einheitlichen Bekleidung auch zahlreiche Noten angeschafft. Nun steht der Kauf einer Musikanlage an. Während bei Lindenmayer die musikalische Fäden der Gruppe zusammenlaufen, ist Gernot Zahn nicht nur am Flügelhorn, sondern auch als Manager von „Stadlblech“ aktiv

Kontakt ist möglich per E-Mail: stadlblech@gmail.com

