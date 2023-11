Blaualgen im Waldsee: Landratsamt gibt Update zur Lage in Lindenberg

Der Waldsee in Lindenberg wurde im Oktober von Blaualgen befallen. Das Landratsamt hat daraufhin ein Badeverbot verhängt. Welche Folgen das für Hunde hat.

04.11.2023 | Stand: 05:38 Uhr

Der Waldsee in Lindenberg ist nach wie vor von Blaualgen befallen. Das hat das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Deshalb hält die Behörde auch ihre Warnhinweise weiter aufrecht.

Lindenberg: Landratsamt untersucht Waldsee wegen Blaualgen

Mitarbeiter der Behörde haben den Befall am Donnerstag erneut vor Ort geprüft. Im Uferbereich seien nach wie vor Blaualgen sichtbar, wenn auch deutlich weniger, sagt Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamtes, zu dem Ergebnis. Im Uferbereich würden die Algen konzentriert angeschwemmt und seien daher in einer höheren Konzentration vorhanden als mitten im See bei freier Strömung.

Wasser kann auch für Hunde gefährlich werden

Wasserproben entnimmt die Behörde aktuell allerdings keine mehr, da die Badesaison vorbei ist. Zudem ließen die Ergebnisse auch keine Bewertung über die Konzentration der Blaualgen generell zu. Laut Landratsamt gelten nach wie vor die Warnhinweise. So sollte Hautkontakt vermieden und das Wasser nicht verschluckt werden. Auch für Hunde bestehen Gesundheitsgefahren, wenn sie das Wasser des Waldsees trinken oder schlucken.

Die Blaualgenblüte war vor gut drei Wochen aufgetaucht. Deshalb hatte das Gesundheitsamt am 11. Oktober ein Badeverbot im Waldsee verhängt. Normalerweise bricht die Blüte bei sinkenden Temperaturen schnell zusammen.

